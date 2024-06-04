Сенатор Долгов призвал не верить словоблудию Белого дома о «точечном» применении американского оружия Украиной

Tекст: Илья Абрамов

«Заявления Кирби о якобы точечном применении американского оружия против России – это плод словоблудия представителя Белого дома. Не стоит верить ни единому высказыванию представителей этой администрации. О каком ограниченном использовании западного вооружения может идти речь, если снаряды и ракеты, используемые ВСУ, поражают рынки и прочие гражданские объекты», – возмутился сенатор Константин Долгов.

«Однако разрешение бить американским оружием по российской территории не поможет Зеленскому и его соратникам. В конечном итоге их оставит даже Вашингтон. Это всего лишь вопрос времени. В этой связи вспоминается латинское изречение – «Рим предателям не платит», – акцентировал парламентарий.

«Для антироссийских политиков на Западе подобные действия также могут иметь печальные последствия. Большинство из них покинут властные кабинеты в силу внутренних процессов в собственных государствах. В частности, позиции Байдена в стране достаточно слабы. Украина может стать гвоздем в крышку гроба карьеры действующего президента США», – заключил Долгов.

Ранее Украина получила от США разрешение на «точечное и ограниченное в масштабах» использование американского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить ВСУ применять полученное от США оружие «для самозащиты».

Также представитель Белого дома отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. По его словам, Украина понимает эти ограничения.

Кроме того, Кирби отмечал, что в Белом доме готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли эти переговоры к новым политическим решениям. Вашингтон, по словам чиновника, будет видоизменять поддержку по мере «эволюции» ситуации на поле боя.

Как отмечал в Ташкенте президент России Владимир Путин, Украине не нужно разрешение на удары западным оружием по России, поскольку основную роль в этом выполняют специалисты стран НАТО. Они же определяют так называемые полетные задания для ракет на основе своих разведданных, включая те, которые получены посредством космической разведки.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Киевом западного оружия для атак по российской территории является выдуманной, в ней нельзя участвовать, заявила дипломат в своем Telegram-канале. В России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, подчеркнула Захарова. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какую на самом деле роль Запад отвел Украине в вопросе нанесения ударов по России.