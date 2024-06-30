Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции

Tекст: Ольга Иванова

В Ле-Туке находится семейное имение Макрона. На выборах в Нацсобрание Франции на избирательном участке он отдал свой голос вместе с супругой Брижит, передает РИА «Новости».

В воскресенье утром во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.

Ранее сообщалось, что один из участков голосования на внеочередных парламентских выборах в Новой Каледонии, где продолжаются протесты сторонников независимости, был заблокирован погромщиками, голосование там не состоялось.

Напомним, на островах разгорелся мятеж, когда Париж решил дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более десяти лет. Коренное население из народа канаки выступило против.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что бунт канаков ведет Макрона к краху.