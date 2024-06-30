Президентская платформа «Россия – страна возможностей» провела День молодежи в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Менеджер по работе с территориями ЛНР президентской платформы «Россия – страна возможностей» Даниил Калитвенцев рассказал школьникам и студентам о возможностях получения новой профессии и выстраивания карьерной траектории через проекты платформы, говорится в сообщении, поступившему в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня участники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». делились своим опытом и знаниями. Это абсолютно разные люди, которым мы помогли поверить в свои силы. Сейчас они создают будущее России. Уверен, сегодняшний день надолго запомнится жителям Луганской Народной Республики. Он показал, что наша молодежь энергичная, целеустремленная и готова внести свой вклад в развитие региона и России», – отметил Калитвенцев.

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«На сегодняшних лекциях я узнал о возможностях, которые появляются для студентов и молодежи Луганской Народной Республики. Полезно было узнать о гибких навыках, так как само обучение в университете затрагивает практические навыки, но общение, лидерские качества, умение творчески подходить к различным проблемам тоже очень важно в будущей работе», – рассказал участник мероприятия, студент Луганского государственного университета им. В. Даля Максим Короленко,.

Полезные лекции и мастер-классы продолжили выпускники конкурсов и проектов президентской платформы на молодежном фестивале, организованном Министерством молодежной политики ЛНР совместно с Росмолодежью при поддержке Движения Первых в ЛНР, платформы «Россия – страна возможностей» и всех молодежных организаций ЛНР. Участник проекта «Спасибо, братцы!» Андрей Самойлов рассказал подрастающему поколению о своем боевом пути и о том, какие возможности появились у него после возвращения ЛНР в состав Российской Федерации.

Семья Дьяченко, финалисты конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», рассказала об истории и культуре других регионов России, которые они посетил благодаря участию в конкурсе. Они дали советы тем, кто только планирует открыть для себя красоту и величие нашей необъятной Родины.

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