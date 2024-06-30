Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.0 комментариев
МО: Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами ЦФО за ночь
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа, из них 15 – над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей, передает ТАСС.
Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что девять украинских беспилотников были сбиты за ночь над промышленной зоной Липецка, жертв нет.