У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
Девять украинских БПЛА сбили за ночь над промзоной Липецка
Девять украинских беспилотников были сбиты за ночь над промышленной зоной Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, над промышленной зоной Липецка были сбиты девять БПЛА, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом.
Ранее Артамонов рассказал, что в небе над Липецком были подавлены четыре беспилотника, жертв нет.