Девять украинских БПЛА сбили за ночь над промзоной Липецка

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, над промышленной зоной Липецка были сбиты девять БПЛА, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом.

Ранее Артамонов рассказал, что в небе над Липецком были подавлены четыре беспилотника, жертв нет.