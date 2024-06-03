Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.8 комментариев
Участники программы «Время героев» отправились к Северному полюсу
Участники первого модуля программы «Время героев» – 83 человека – продолжат свое обучение в арктической экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы».
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выразил уверенность в том, что эта экспедиция поспособствует формированию новой сильной управленческой команды.
Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что любые знания лучше усваиваются при наличии возможности применить их на практике. «Я уверен, что те, кто дойдет до Северного полюса и обратно, получат такие эмоции, которые помогут им лучше воспринять и запомнить все, чему они здесь будут учиться», – приводятся его слова на сайте времягероев.рф.