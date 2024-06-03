Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Toyota назвала число машин в России с проблемными тормозами
Toyota объявила об отзыве 3,8 тыс. машин из России из-за проблем с тормозами
Из России отзываются 3,8 тыс. автомобилей марки Toyota, проданных с 30 сентября 2021 года, сообщил Росстандарт в понедельник.
ООО «Тойота мотор» отзывает 3 тыс. 864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, проданных в России с 30 сентября 2021 года по настоящее время, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Отзыв связан с особенностью конструкции определенного диска тормозной муфты. Существует вероятность того, что при переключении передачи в нейтральное положение и снятии давления с поршня сцепления диски муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.
Всем владельцам таких машин сообщат о необходимости передать автомобиль в дилерский центр для проведения работ.