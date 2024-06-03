Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Литва не пропустила грузовой вагон с символикой спецоперации
Литва не пропустила на свою территорию грузовой вагон с символикой спецоперации
Литовские власти не пропустили на свою территорию грузовой вагон с буквой Z, следовавший транзитом из России в Калининград, сообщили в пресс-службе государственной компании «Железные дороги Литвы».
По словам представителей компании, на железнодорожном пункте Кен на одном из вагонов грузового состава, въехавшего из Белоруссии, была замечена буква Z, которую используют российские войска на Украине. Такая символика находится под запретом в Литве, поэтому вагон был отцеплен от состава и остался на контрольно-пропускном пункте, сказали они.
Как передает ТАСС, это уже третий подобный инцидент на границе Белоруссии и Литвы с начала года.
Ранее сообщалось, что «Железные дороги Литвы» запросили расследование ввоза люксовых автомобилей в Россию через третьи страны