Литва не пропустила грузовой вагон с символикой спецоперации

Литва не пропустила на свою территорию грузовой вагон с символикой спецоперации

Tекст: Максим Попов

По словам представителей компании, на железнодорожном пункте Кен на одном из вагонов грузового состава, въехавшего из Белоруссии, была замечена буква Z, которую используют российские войска на Украине. Такая символика находится под запретом в Литве, поэтому вагон был отцеплен от состава и остался на контрольно-пропускном пункте, сказали они.

Как передает ТАСС, это уже третий подобный инцидент на границе Белоруссии и Литвы с начала года.

Ранее сообщалось, что «Железные дороги Литвы» запросили расследование ввоза люксовых автомобилей в Россию через третьи страны



