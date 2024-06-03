Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Песков назвал решения ОПЕК+ направленными на стабилизацию мировых энергорынков
Решения в формате ОПЕК+ направлены на стабилизацию глобальных энергетических рынков, договоренности принимаются консенсусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия активно участвует в диалоге и занимает очень ответственную позицию, передает ТАСС.
Все решения ОПЕК+ – это продукт консенсуса, общих договоренностей. Формат крайне важный, договоренности способствуют стабилизации, предсказуемости мировых энергорынков.
Напомним, страны ОПЕК+ согласовали продление сделки об увеличении квот по добыче нефти на 300 тыс. баррелей в сутки на весь 2025 год. При этом Россия и Саудовская Аравия приняли решение продлить действие добровольных сокращений добычи нефти в объеме 2,2 млн б/с.