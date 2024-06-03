Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Росздравнадзор вмешался в ситуацию с гибелью клиентки «СМ-Клиники» в Москве
Устанавливаются причины гибели пациентки в «СМ-Клинике» в столице, сообщили в управлении Росздравнадзора по Москве и Московской области.
Жительница Москвы, согласно информации СМИ, впала в кому в ходе операции по удалению матки, через две недели она умерла из-за отека мозга и сепсиса. Она якобы провела в реанимации 13 дней, где якобы не было необходимого медицинского оборудования, передает РИА «Новости».
Территориальный орган Росздравнадзора устанавливает причины гибели пациентки, заявили в ведомстве.
В московской медицинской сети «СМ-Клиника» сообщили, что у них нет данных о смерти их пациентки.
По данным telegram-канала Shot, семья женщины смогла добиться возбуждения уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».