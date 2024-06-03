Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.0 комментариев
Стало известно о росте совокупного состояния богатейших людей России
Bloomberg: Состояние богатейших людей России в общей сложности увеличилось на 17,762 млрд долларов с начала года
Состояние богатейших людей России с начала года в общей сложности увеличилось на 17,762 млрд долларов, говорится в «Индексе миллиардеров», который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
По данным Bloomberg Billionaires Index, за пять месяцев сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 6,28 млрд, увеличив свое состояние до 25,1 млрд долларов. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях СМИ и цифрах, предоставленных представителями пресс-служб компаний.
Также издание приводит данные о состоянии основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Его доходы выросли на 4,83 млрд и составили 25,7 млрд долларов. Одновременно с этим основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал 2,78 млрд, что позволило ему достичь уровня в 27,4 млрд долларов.
Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на 3,14 млрд – до 11 млрд долларов, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, большинство российских миллиардеров из-за антироссийских санкций решили вернуть активы в Россию.