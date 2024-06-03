Грузия обвинила иностранные государства в потворствовании радикализму

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Самым разочаровывающим в течение последних двух месяцев (обсуждения закона «О прозрачности иностранного влияния») было то, что ни одно иностранное государство, ни один иностранный донор и ни одно НПО, финансируемое из-за рубежа, не оказались готовыми добровольно взять на себя обязательство прозрачности перед народом Грузии, – заявил он на пресс-конференции после подписания закона. – Ни одно!».

По его словам, в действительности протесты «обнажили лишь желание иметь привилегию тратить скрытно от народа иностранные поступления».

«Радикальная оппозиция ставит интересы других стран выше интересов грузинского народа, – сказал Шалва Папуашвили. – Поэтому мы увидели шантаж, угрозы, упоминания «Майдана», выступления на антиправительственной акции протеста министров других стран».

Председатель парламента Грузии выразил уверенность, что со временем «развеется дезинформация, спадут эмоции, оздоровится политическая система, снизится уровень радикализма».

Он заявил, что «главной целью закона является усиление политической, экономической и социальной системы Грузии от вмешательства извне».

«Нам рисовали апокалиптический сценарий только из-за того, что закон предусматривает простую обязанность организаций, если их доходы более чем на 20% состоят из иностранных поступлений, раз в год декларировать свои финансы», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

Как заявил председатель парламента Грузии, «главная проблема состоит в том, что европейские и американские фонды финансируют тех, кто занят в Грузии террором, насилием и угрозами».

«Это вызывает сожаление, так как для народа Грузии европейские и американские фонды ассоциируются с террором и угрозами», – заявил он.