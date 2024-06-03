В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.0 комментариев
Комбат ВСУ предложил сделать военнообязанными всех женщин на Украине с 18 лет
Всех женщин на Украине надо сделать военнообязанными с совершеннолетия наравне с мужчинами, заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.
Федоренко также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет, объяснив, кто к этому моменту у каждого украинца уже будет военно-учетная специальность, передает Ura.ru.
Ранее Киев ввел штраф для военнообязанных женщин за несвоевременное обновление данных.
Кроме того, трансгендеров(ЛГБТ признана экстремистской организацией в России) и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам.