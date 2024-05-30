Киев ввел штраф для военнообязанных женщин за несвоевременное обновление данных

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в случае если женщины не обновят учетные данные в течение двух месяцев после объявления о мобилизации, они заплатят штраф, передает ТАСС.

В частности, мера касается женщин, подлежащих воинскому учету, в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе медиков.

При этом Волков отметил, что мобилизация женщин осуществляется только с их добровольного согласия.

Он добавил, что женщины, подлежащие постановке на воинский учет впервые, или те, кто не имеет военно-учетного документа, должны будут пройти медкомиссию.

Ранее Киев начал незаконно мобилизовать жителей Харьковской области.

Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации.



