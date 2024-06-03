В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.0 комментариев
Южная Корея задумалась о приостановке соглашения с КНДР в военной сфере
Республика Корея может полностью приостановить действие соглашения с КНДР о снижении военной напряженности, заключенного в 2018 году. Об этом сообщает администрация президента Республики Корея.
Решение о приостановке соглашения будет вынесено на заседании кабинета министров, которое состоится 4 июня, передает ТАСС.
Вопрос приостановки действия соглашения, которое было заключено 19 сентября 2018 года, обсуждался накануне на заседании Совета национальной безопасности под руководством его секретаря Ким Тхэ Хе.
Соглашение, о котором идет речь, среди прочего устанавливает в пограничных районах буферные зоны, где запрещены военные учения.
Между тем Япония и Южная Корея договорились о возобновлении обменов в сфере обороны после пятилетнего перерыва, вызванного заморозкой отношений в 2018 году.