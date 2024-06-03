В РПЦ решили запретить товарные знаки с религиозной символикой

РПЦ и Роспатент подготовили законопроект о запрете использования религиозной символики в коммерческих целях

Tекст: Вера Басилая

Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) объяснила, что регистрация товарного знака с религиозной тематикой противоречит принципам морали. Она рассказала, что выпускаются вина «Душа монаха», сигареты «Saint George» («Святой Георгий»), средства гигиены «Кроткая монашка», за частной организацией зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн», пишет «Коммерсант».

Игуменья Ксения подчеркнула, что действие новых правил не распространится на товарные знаки, уже зарегистрированные до вступления в силу нового закона.

По словам замглавы комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Александра Шендерюка-Жидкова, законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Он заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

Ранее в РПЦ изучали шоу «Грешницы на перевоспитании» на предмет фарса.