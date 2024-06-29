Guardian: Призывники ВСУ массово отказываются идти на фронт

Tекст: Вера Басилая

Один из потенциальных призывников по имени Дмитрий рассказал изданию, что он хочет уехать, потому что на фронте «долго не продержится». Мужчина пожаловался, что не готов умирать, хочет посмотреть мир и построить семью, передает РИА «Новости».

По данным The Guardian, еще до усиления мобилизации более 20 тыс. украинцев сбежали с Украины, несмотря на попытки Киева остановить их. Издание пишет, что Владимир Зеленский уволил областных военкомов после сообщений о взятках за освобождение мужчин от призыва на военную службу, но эта мера не спасла мобилизацию.

Ранее украинский пленный рассказал, что в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено.