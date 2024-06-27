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    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    7 комментариев
    27 июня 2024, 05:47 • Новости дня

    Средства ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

    Первый БПЛА был уничтожен в ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе. Второй беспилотник был сбит в том же районе около 04:00 27 июня.

    «В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА. Пострадавших нет», – говорится в сообщении правительства Тверской области, которое приводит ТАСС

    Ранее ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью.

    Пострадавших и разрушений на земле нет.

    25 июня 2024, 22:46 • Новости дня
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

    Инцидент произошел сегодня днем над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским Су-34, который совершал плановый полет на высоте 7000-8000 метров, передает РИА «Новости»

    «Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – подчеркнул генерал-майор Попов.

    Ранее сообщалось, что в Португалии пилот погиб при столкновении самолетов Як-52 на авиашоу. Один из столкнувшихся самолетов разбился, второй смог благополучно приземлиться.

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    25 июня 2024, 07:21 • Новости дня
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

    По данным пресс-службы госкорпорации, «Мальва» обладает высокой маневренностью по сравнению с гусеничными аналогами, имеет больший ресурс работы и более экономична в эксплуатации, передает ТАСС.

    При этом гаубица, созданная на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 х 8, способна поражать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника. Боекомплект установки составляет не менее 30 выстрелов.

    Кроме того, по дорогам общего пользования «Мальва» может пройти без дозаправки до 1 тыс. км, а полный привод и мощный дизельный двигатель обеспечивают ей высокую проходимость по бездорожью.

    Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявлял, что САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя.

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    25 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
    МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

    В сообщении на сайте инстанции говорится, что ордер выдан «в контексте ситуации на Украине», передает ТАСС.

    В пресс-службе аппарата Совета Безопасности России заявили, что решение МУС ничтожно и является элементом гибридной войны Запада. Там напомнили, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию.

    В начале марта в МУС выписали ордера на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических (ВКС) России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова.

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    26 июня 2024, 06:42 • Новости дня
    Глава «Уральских заводов» арестован за мошенничество с радиостанциями для МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Уральских заводов» Василий Мусин подозревается в мошенничестве при выполнении оборонного заказа с радиостанциями для МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По данным следствия, Мусин организовал поставку радиостанций иностранного производства под видом российских товаров в рамках госконтракта с МВД России, передает РИА «Новости»

    «Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», – сказал собеседник агентства.

    В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мусина по обвинению в мошенничестве.

    Ранее сообщалось, что арестованы глава и руководитель аппарата WorldSkills Russia Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов.

    Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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    26 июня 2024, 05:08 • Новости дня
    Российские снайперы сбили украинский дрон-камикадзе из винтовки

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперская пара из арктического соединения группировки «Днепр» уничтожила ударный украинский FPV-дрон на херсонском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию и через пару минут выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Подчеркивается, что дрон не успел причинить вреда российским военнослужащим и технике.

    В Минобороны подчеркнули, что в силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра противодействие FPV-дронам стало одной из актуальных задач для снайперов.

    Арктические снайперы, как правило, работают ночью, используя антитепловизионные накидки. На вооружении «арктиков» кроме классических снайперских винтовок СВД и ВСС есть и современные «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами.

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    26 июня 2024, 06:37 • Новости дня
    Минобороны показало обмен пленными с Украиной

    Минобороны России показало обмен пленными с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена.

    На кадрах радостные бойцы едут в автобусе, обнимаются и выкрикивают: «Спасибо!». «Очень рад! Все рады!», передают «Известия». 

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих. В обмен переданы 90 военнопленных ВСУ.

    Освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

    Отметим, что это не первый обмен пленными между Россией и Украиной. 31 мая прошел обмен в формате «75 на 75».

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    26 июня 2024, 05:35 • Новости дня
    В Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас после ракетного удара ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Водолазы МЧС обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас при обследовании акватории Севастополя. Боеприпас планируют уничтожить на месте, сообщает пресс-служба МЧС.

    «Водолазы специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю... обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что специалисты обследуют акваторию в районе пляжей Учкуевка и Любимовка после ракетного удара, нанесенного ВСУ 23 июня. Более 2 га морского дна уже обследовано, еще 4,5 га только предстоит проверить.

    Пиротехники также проверили береговую линию в зоне удара.

    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя, при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек.

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    25 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    В Центр обеспечения командования РВСН поступили бронеавтомобили на базе «КамАЗа»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бронеавтомобили высокой проходимости на базе «КамАЗа» поступили в Центр обеспечения командования Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

    Как говорится в сообщении, в Центр обеспечения командования РВСН поступили многоцелевые защищенные автомобили высокой проходимости на базе «КамАЗа» с колесной формулой 4 х 4, которые отличаются бронезащищенностью, подвижностью, показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости по всем видам дорог и по пересеченной местности и позволяют перевозить экипаж до десяти человек, передает ТАСС.

    Машина З-СТС «Ахмат» имеет возможность установки пулемета «Корд», пулемета Калашникова или гранатомета станкового АГС-17, добавили в департаменте. Бронеавтомобили изготавливаются на базе «КамАЗ» семейства «Мустанг» многоцелевого назначения средней и большой грузоподъемности.

    Напомним, в 2023 году на параде Победы в Москве 9 мая впервые продемонстрировали образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», а также новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про автомобиль «Ахмат».

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    26 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда. В том числе – повысить заработные платы сотрудникам. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития кораблестроения.

    «Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    По словам Путина, важно повышать квалификацию сотрудников, вести их переподготовку. Необходимо запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Глава государства подчеркнул, что это общая задача государства, предприятий отрасли и всей системы образования.

    Президент также отметил важность решения вопроса с дефицитом кадров в отрасли.

    «Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране», – сказал он.

    Путин подчеркнул, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа. Это также их поставщики и смежники – металлурги, машино– и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов.

    Чтобы избежать дефицита поставок и переноса сроков сдачи кораблей, необходимо форсировать модернизацию предприятий. Нужно увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, считает Путин.

    Он посетовал, что многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – сейчас загружены «на полную».

    Ранее сообщалось, что экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев назначен помощником президента по вопросам кораблестроения.

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    26 июня 2024, 04:13 • Новости дня
    АПЛ «Иркутск» вышла на ходовые испытания после ремонта

    АПЛ «Иркутск» вышла на ходовые испытания после ремонта и модернизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта и модернизации вышла на ходовые испытания, сообщил источник в кораблестроительной отрасли .

    «Ремонт и модернизация АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ на заводе «Звезда» в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания», – приводит заявление источника в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году АПЛ «Иркутск» должна выйти на все виды испытаний, в том числе выполнить с надводного и подводного положения пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Модернизированная АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ будет нести более 30 крылатых ракет, в том числе «Калибр-ПЛ», «Оникс» и гиперзвуковые «Цирконы». Для самообороны она получит более 30 торпед «Физик-2».

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    27 июня 2024, 00:51 • Новости дня
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из задач Россия – комплексно развивать Военно-морской флот, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана и качественно повышать боевой потенциал. Об этом заявил президент Россия Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

    «На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – сказал Путин, передает ТАСС

    По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году – уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

    Владимир Путин также потребовал от Министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. «Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную», – подчеркнул он.

    Ранее Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда, в том числе повысить заработные платы сотрудникам. Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

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    26 июня 2024, 23:09 • Новости дня
    В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «У мужчины мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По информации главы региона, родственники доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ.

    Кроме того, атаке подверглось село Муром. Туда ВСУ направили три беспилотника.

    «Один FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. В результате второй атаки поврежден инфраструктурный объект связи. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи», – сообщил Гладков.

    Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что на всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Гладков также сообщил, что в Белгороде слышны взрывы. Он призвал жителей спуститься в укрытия.

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    27 июня 2024, 02:54 • Новости дня
    КНДР назвала США главным спонсором терроризма и осудила удар по Севастополю

    КНДР назвала США главным спонсором терроризма и осудила удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР выражает соболезнования родственникам погибших при ударе Украины по Севастополю американскими ракетами ATACMS и считает, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении министра обороны КНДР Кан Сун Нама.

    «Решительно осуждаю данное событие как непосредственный военный удар по российской территории, жестокие злодеяния против человечности, которому не может быть оправдания», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Он выразил глубокие соболезнования родным погибших, а также пожелал российскому народу немедленной ликвидации последствий и восстановления стабильной жизни.

    По словам министра обороны КНДР, «запущенные марионеточной кликой Зеленского против гражданских лиц ракеты, являются именно американскими, а ударные координаты этих ракет тоже установили именно военные эксперты США».

    «Таким образом, стала более очевидной сущность США, являющихся непосредственно заинтересованной стороной украинского конфликта, главным государством-спонсором терроризма, и воочию доказано, что оружие, поставляемое США Украине, используется как средство массового убийства мирного населения России», – подчеркнул Кан Сун Нам.

    «Мы всегда будем стоять на стороне российской армии и народа, которые ведут священную войну за защиту суверенных прав и безопасности государства», – добавил министр.

    Ранее Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину

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    27 июня 2024, 05:01 • Новости дня
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны со стороны США против мирных россиян.

    «Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Кеннеди–младший отметил, что атака была совершена американской ракетной установкой, «предположительно произведенной (компанией) Lockheed и наводимой на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS)».

    Он отметил, что ракета взорвалась «над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж», что привело к ранениям более чем ста человек, в том числе детей.

    Также он призвал конгрессменов остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом Джо Байденом».

    Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав его «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».

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    27 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Российские военные уничтожили 12 пунктов управления БПЛА на западном направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    «В районе населенных пунктов Владимировка, Преображенное, Площанка, Торское и Кременная расчетами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены семь разведывательных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Лелека», «Фурия» и «Валькирия»... Также уничтожены 12 пунктов управления БПЛА», – заявил Бигма, передает ТАСС

    Также российские военные уничтожили две боевые машины РСЗО «Град» и пять минометных расчетов ВСУ.

    Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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