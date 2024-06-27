Средства ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью

Tекст: Денис Тельманов

Первый БПЛА был уничтожен в ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе. Второй беспилотник был сбит в том же районе около 04:00 27 июня.

«В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА. Пострадавших нет», – говорится в сообщении правительства Тверской области, которое приводит ТАСС.



Ранее ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью.

Пострадавших и разрушений на земле нет.