Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.19 комментариев
Средства ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Первый БПЛА был уничтожен в ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе. Второй беспилотник был сбит в том же районе около 04:00 27 июня.
«В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА. Пострадавших нет», – говорится в сообщении правительства Тверской области, которое приводит ТАСС.
Ранее ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью.
Пострадавших и разрушений на земле нет.