  • Новость часаВ Кремле рассказали о 30 заявках на вступление в БРИКС
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    Украина попрощалась с Крымом по-людоедски
    Ассанж освобожден из британской тюрьмы
    Убийство протоиерея Котельникова в Дербенте террористы готовили месяц
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    Стало известно об успехах российских сил под Купянском
    Небензя после теракта в Севастополе раскритиковал Секретариат ООН
    ХАМАС призвало сделать Россию гарантом прекращения огня в Газе
    Боррель выступил с осуждением теракта в Дагестане
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    3 комментария
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    17 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    29 комментариев
    25 июня 2024, 11:07 • Новости дня

    Анонсирован приезд на саммит БРИКС президента ЮАР с большой делегацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса в сопровождении большой делегации приедет на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил посол республики в России Мзувукиле Джефф Макетука на полях X Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    По его словам, Рамафоса приедет на саммит БРИКС, который будет иметь для ЮАР большое значение, поэтому с президентом в Казань приедет большая делегация, передает ТАСС.

    Напомним, 15 июня президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сирилу Рамафосе, который был переизбран на пост главы Южно-Африканской Республики.

    24 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

    На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

    На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. О своем решении Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что в момент прорыва российских войск в районе Торецка Содоль «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», пишет украинское издание «Страна». По ее словам, с ним также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, отвечающий за Волчанск.

    Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.

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    24 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане

    Ветеран «Альфы» Гончаров после терактов в Дагестане призвал вывести агентурную работу на новый уровень

    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегические противники России, в частности США при поддержке Украины, намеренно используют межнациональный вопрос в рамках попыток расшатать ситуацию в нашей стране. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.

    Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

    Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями. «Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

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    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя
    В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС считает «не достойной доверия» информацию российских властей о жертвах атаки по Севастополю с применением американских ракет ATACMS.

    Отвечая на вопрос об ударе оружием НАТО по мирным жителям Крыма, Стано заявил, что информация властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия», передает ТАСС.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину

    Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в обозримом будущем

    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время подкаста Generation Do it Youtself.

    По словам Макрона, он понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», но он поспешил заверить, что страна не будет «прямо завтра участвовать в боевых действиях», передает ТАСС.

    Ранее Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    25 июня 2024, 04:17 • Новости дня
    WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа

    WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа из британской тюрьмы

    WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа
    @ кадр из видео WikiLeaks

    Tекст: Максим Попов

    Организация WikiLeaks сообщила о том, что Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш и покинул территорию Великобритании.

    Отмечается, что Ассанж был освобожден из тюрьмы строгого режима утром 24 июня после того, как провел там 1901 день. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. В этот же день Ассанж прибыл в аэропорт Станстед, откуда вылетел из Великобритании, передает ТАСС.

    Также в WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с американским минюстом. Предполагается, что во время финального судебного заседания он должен признать свою вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны США.

    Напомним, федеральный суд США назначил слушание по делу основателя WikiLeaks на 26 июня.


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    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

    Отмечается, что дипломату был сделан демарш «в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», который нанес целенаправленный удар по Севастополю, при котором пострадали мирные граждане, в том числе дети.

    В сообщении на сайте МИД говорится, что США фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самые современные вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которыми был атакован Севастополь.

    При этом целенаведение и ввод полетных заданий этих ракет с кассетными боевыми частями осуществляют американские военные специалисты, поэтому США несут равную ответственность с Киевом за теракт.

    В МИД заявили Трейси, что подобные действия США, которые выдали разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся, последуют ответные меры.

    23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре Севастополя с применением ракет ATACMS.

    Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 16:36 • Новости дня
    Такера Карлсона рассмешил закутавшийся в украинский флаг активист
    Такера Карлсона рассмешил закутавшийся в украинский флаг активист
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон рассмеялся, увидев в студии своей программы активиста, укутанного во флаг Украины.

    Один из гостей программы в зале надел на плечи украинский флаг и выкрикивал лозунги в поддержку Киева. Другие зрители освистали активиста и потребовали, чтобы он покинул студию. Сам Карлсон в этот момент смеялся, передает Ura.ru.

    Полиция оштрафовала активиста почти на 1 тыс. долларов (около 90 тыс. рублей).

    Ранее команда Карлсона опровергла запуск его телешоу в России.

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    24 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Риелтор объяснил, почему Пугачева не будет платить повышенный налог за свой замок
    Риелтор объяснил, почему Пугачева не будет платить повышенный налог за свой замок
    @ Кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Владелец агентства недвижимости Виктор Садыгов рассказал, что певицу Аллу Пугачеву не затронет новый закон о повышении налогов на имущество, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей.

    Это связано с тем, что замок артистки, расположенный в деревне Грязь, формально стоит 11 млн рублей. А самой постройки нет в кадастровых картах в подмосковной деревне, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на «Парламентскую газету».

    Кроме того, у замка нет официального адреса. Поэтому повышения налогов Пугачевой можно не опасаться. Участок, на котором расположено имение, занимает всего гектар. А площадь самого замка – 2300 квадратных метров.

    Сейчас певица вместе с мужем и детьми проживает в Израиле.

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    24 июня 2024, 18:24 • Новости дня
    При пожаре в подмосковном Фрязине погибли восемь человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате пожара в здании в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщили в оперативных службах.

    Как указал источник, два человека погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня, шестеро остались внутри, там произошли обрушения. По его словам, предварительно, все они погибли, передает ТАСС.

    В оперативных службах добавили, что на момент пожара в задымленных помещениях оказались девять человек, только одного из них удалось спасти.

    В понедельник в горящем офисном здании в подмосковном Фрязине произошел взрыв. Позже стало известно, что взрыв газового баллона стал причиной возгорания в Фрязине, где площадь пожара составляет 4,5 тыс. кв. метров.

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    24 июня 2024, 18:40 • Новости дня
    Shaman ответил на включение в санкционный список цитатой из песни
    Shaman ответил на включение в санкционный список цитатой из песни
    @ Павел Бедняков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский артист Shaman прокомментировал свое включение в черный список Европейского союза.

    По мнению певца, причиной этого стало его русское происхождение, передает ТАСС. «Меня добавили в санкционный список ЕС просто за то, что я русский», – отметил артист.

    Ранее в рамках 14-го пакета санкций против России ЕС внес в черный список певицу Полину Гагарину, певца Ярослава Дронова, известного как Shaman (Шаман), и актера Ивана Охлобыстина.


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    24 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Среди боевиков в Дагестане оказался экс-глава отделения «Справедливой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Ликвидированный в Дагестане боевик Али Закаригаев был председателем отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности, сообщила руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Зурида Валеева.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что Закаригаев ликвидирован во время контртеррористической операции в Дагестане, позднее стало известно, что 2021 году он покинул пост председателя Совета отделения в Сергокалинском районе и стал рядовым членом партии, после теракта его исключили.

    В правоохранительных органах агентству заявили, что Закаригаев был племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения.

    Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан.

    В СК сообщили, что в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских.

    Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.

    Коментарии (14)
    24 июня 2024, 21:33 • Новости дня
    Названа причина крупного пожара в подмосковном Фрязине

    Причиной крупного пожара в подмосковном Фрязине стал аварийный режим работы электросети

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аварийный режим работы электросети, предварительно, стал причиной пожара в офисном здании в подмосковном Фрязине, сообщили в оперативных службах.

    Как указал источник, по предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что крупный пожар в офисном здании во Фрязине локализован на площади 5 тыс. кв. метров, погибли восемь человек.


    Коментарии (4)
    24 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

    Вучич считает, что за такими вбросами стоят иностранные спецслужбы, сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».

    Он добавил, что контракты на продажу оружия у Сербии существуют только с Азербайджаном, Кипром и ОАЭ.

    Ранее Вучич заявил, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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