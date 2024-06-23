В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом

Tекст: Дарья Григоренко

«В связи со случившимся террористическим актом сообщаю. Система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», – отметил Кулагин в Telegram-канале. По его словам, операционные развернуты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.

Ранее Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок.