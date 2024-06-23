Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом
Ракетная атака со стороны Украины на Севастополь является террористическим актом, заявил заместитель губернатора города Александр Кулагин.
«В связи со случившимся террористическим актом сообщаю. Система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», – отметил Кулагин в Telegram-канале. По его словам, операционные развернуты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.
Ранее Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок.