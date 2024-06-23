Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Венесуэле

На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.2 комментария
И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
По словам представителя, сейчас продолжают прибывать военные единицы. Военные ВСУ приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски, передает ТАСС.
Ранее на Украине заявили, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.
В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.
Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.
Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».
Американист Дробницкий: Российские визовые центры в США стали жертвой санкционной машины Вашингтона
«США нужно говорить, что они продолжают борьбу с Россией, так что закрытие двух визовых центров России было сделано «на автомате». Американская санкционная машина устроена таким образом, что после того, как она поставлена на рельсы, дальше катится сама по себе. Остановить ее сложно», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
По мнению эксперта, закрытие российских визовых центров в США – это продолжение попыток изолировать РФ. «Есть проблемы чисто дипломатического плана, когда еще до специальной военной операции взаимно сокращалось консульское присутствие России и США. Каждый следующий шаг делается в этом же русле», – пояснил эксперт.
«Мне кажется, что это решение не заслуживает серьезного рассмотрения на фоне заявлений Вашингтона о том, что он будет добиваться стратегического поражения России. Это маленькое событие в цепи большого расхождения, остановить которое сейчас просто невозможно объективно», – считает американист.
О закрытии отделений российских визовых центров в Вашингтоне и Нью-Йорке сообщил посол России Анатолий Антонов. По его словам, соответствующее уведомление было получено в пятницу. Это означает дополнительную нагрузку на дипломатов связи с тем, что ранее были «обескровлены» российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке. Тем не менее дипломаты «не бросят своих соотечественников» и продолжат обеспечивать их необходимым правовым и консульским обеспечением.
Также американцы, добавил Антонов, отобрали у дипломатов карточки освобождения от налога, согласно которым можно жить в стране и не платить налоги в местную казну. Эта мера лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.
Спикер МИД Мария Захарова пообещала адекватный ответ Москвы на решение Соединенных Штатов закрыть российские визовые центры и лишить российских дипломатов налоговых привилегий.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ гадают, где такой знак может проявиться и что он означает.
«По традиции ожидают удара на Сумском направлении или же нового участка фронта на севере Харьковской области», – подчеркивает Рожин.
В мае на технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, похожий на «руну Гунгира», которая, согласно скандинавской мифологии, обладает «поражающим» свойством.
Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией
По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.
Также отмечается, что Россия оказывает значительное давление на энергосистему Украины, а российская армия использует более совершенное оружие для атак на украинские энергетические объекты, передает РИА «Новости».
В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины, и при их превышении будут проводиться почасовые отключения света.
Компания предупреждает, что уровень повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно высок, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.
Нарышкин подчеркнул, что ЦРУ не является полноценной разведывательной организацией, а создано для секретных операций, передает ТАСС.
Он отметил, что операции ЦРУ иногда имели нецивилизованный характер, поддерживая жесткие политические режимы и даже террористов.
В свою очередь, СВР видит своей задачей выявлять и предотвращать угрозы по отношению к России и ее гражданам, а также способствовать созданию справедливых и равноправных международных отношений. Нарышкин подчеркнул, что работа СВР направлена на укрепление международной стабильности и безопасности.
Глава СК Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
По его словам, преступления были совершены в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая, где Гунько и другие представители «Галичины» совершили убийства не менее 500 граждан СССР, передает РИА «Новости».
Бастрыкин рассказал, что люди были расстреляны, сожжены в жилых домах, а также в костеле.
Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил глава правительства Канады Джастин Трюдо.
The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США
По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .
Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.
Артист-кукольник Михаил Мальцев прослужил более сорока лет в Воронежском театре кукол «Шут» им. В. Вольховского, где сыграл множество ролей в спектаклях «детского» и «взрослого» репертуара, следует из сообщения на сайте СТД.
В 2003 году Мальцеву присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Последней роль артиста была Король Лир в спектакле по пьесе Шекспира.
Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов и две гаубицы, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.
Были отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. Потери ВСУ составили до 370 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Был уничтожен и склад боеприпасов ВСУ.
Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих.
Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Петербурге отменили в целях безопасности артистов и зрителей
Выступление было отменено в целях безопасности артистов и зрителей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.
Ранее информация об отмене появилась в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов, передает Regnum.
По данным агентства, барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.
Концерт Никитиных также был отменен в Москве.
В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов в причастности к финансированию ВСУ. Артисты опровергли эту информацию.
Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой. Они заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать.
Посол США в России Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу
По его словам, американская политика диктата и санкций полностью провалилась, это подтверждает тот факт, что страны Глобального Юга тянутся к России, передает РИА «Новости».
Посол отметил, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары для выяснения деталей этих визитов.
В частности, Антонов напомнил, что вслед за российским лидером в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк для того, чтобы «подтвердить приверженность США реализации договоренностей между странами».
Ранее стало известно, что Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.
По ее словам, даже, если бы российские представители не приехали бы на конференцию по Украине, следовало бы отправить приглашение в Москву, чтобы отмести обвинения в отношении Швейцарии, что она пляшет под дудку Украины и ее союзников, передает РИА «Новости».
Кальми-Рей призвала Швейцарию пытаться активно способствовать разрешению украинского конфликта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.
В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.
Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.
Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.
Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.
Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».