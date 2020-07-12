Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Венесуэле

На северо-западе Венесуэлы в штате Португеса произошло землетрясение магнитудой 5,2, говорится в сообщении Венесуэльского фонда сейсмологических исследований.

«Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 11 км к северо-востоку от [населенного пункта] Бискукуя», – передает текст сообщения ТАСС.

Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у берегов американского штата Аляска.