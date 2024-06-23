На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?6 комментариев
В Тель-Авиве задержали участников антиправительственной акции
Полицейские задержали трех участников антиправительственной акции в центре Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.
Инцидент произошел после завершения митинга за освобождение заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Группа протестующих начала жечь костры на проезжей части и блокировать движение транспорта, передает ТАСС.
В субботу вечером в Израиле прошла новая волна массовых акций протеста с требованием немедленного освобождения заложников и проведения в стране досрочных выборов.
Ранее полиция Израиля применила водометы и конные отряды против участников антиправительственного митинга в Тель-Авиве, которые пытались заблокировать движение.