Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Полиция Израиля применила водометы против митинга в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водометы и конные отряды против участников антиправительственного митинга в Тель-Авиве
Израильская полиция задействовала конные отряды и использовала водометы против участников акции протеста, которые пытались заблокировать движение на шоссе в Тель-Авиве.
Митинг был согласован с полицией. Однако после его завершения сотни демонстрантов направились к центральному шоссе города, чтобы перекрыть движение. Толпу заблокировали конные отряды полиции, но некоторые группы участников протестов смогли прорваться. После этого полиция применила водометы. В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с силовиками, ряд участников митинга задержан, передает РИА «Новости».
Напомним, в Израиле не прекращаются акции протестов, участники которых требуют от правительства немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.