На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?6 комментариев
В штате Арканзас из-за стрельбы в продуктовом магазине погибли четыре человека
В штате Арканзас из-за стрельбы в продуктовом магазине погибли четыре человека, 14 получили ранения
Число жертв стрельбы в американском городе Фордайс (штат Арканзас) увеличилось до четырех. Об этом сообщили в местной полиции.
«Все погибшие в результате стрельбы были гражданскими лицами», – говорится в заявлении полиции, передает ТАСС.
Отмечается, что 14 человек получили ранения. Среди них 11 мирных жителей, двое сотрудников полиции и подозреваемый.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у школы в Вашингтоне пострадала 17-летняя ученица. Девушка получила ранения, когда пуля попала в стену здания школы и срикошетила.