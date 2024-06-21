И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
ЕС назначил дату обсуждения возможных санкций против Грузии
Euractiv: ЕС может ввести санкции против руководства Грузии за закон об иноагентах
Главы МИД стран Евросоюза в понедельник 24 июня намерены обсудить возможные ограничения против руководства Грузии, а также заморозить финансирование проектов в связи с принятием закона об иноагентах, сообщил портал Euractiv.
В документе, на который ссылается портал, говорится, что ЕС может приостановить двусторонние визиты на высоком уровне, встречи и мероприятия в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, заморозить обсуждения, переговоры и подписание двусторонних соглашений, передает ТАСС.
Кроме того, ЕС не исключает, что будут введены санкции против руководства Грузии, а также будет рассмотрена возможность о приостановке финансирования приносящих пользу грузинским властям проектов и обсуждение любой финансовой помощи ЕС.
Ранее стало известно, что вступление Грузии в ЕС заморожено из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».