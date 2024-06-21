ЕС назначил дату обсуждения возможных санкций против Грузии

Эстония собралась сделать Грузии «больно»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«К сожалению, некоторые меры могут оказаться достаточно болезненными для грузинского общества, – сказала она грузинскому ИА «Интерпрессньюс». – Никто не хочет наказывать общество, но мы должны показать, что это является результатом нарушений правил игры».

При этом Кальюранд признала, что «85% населения Грузии стремится в ЕС».

«Правительство Грузии обязано выполнять эти желания и играть по правилам», – заявила глава эстонской дипломатической миссии в Грузии.

«Сожалею, что власти Грузии, говоря о сближении с Евросоюзом, делами этого не подтверждают», – отметила она.

Запад резко критикует Грузию за этот закон, однако Тбилиси утверждает, что действует из национальных интересов и продолжит евроинтеграцию.

В конце июня ЕС примет решение по Грузии в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния», который обязывает НПО и СМИ, чьи доходы на 20 и более процентов состоят из иностранных пожертвований, раз в год заполнять декларацию.