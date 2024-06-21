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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    21 июня 2024, 17:20 • Новости дня

    ЕС назначил дату обсуждения возможных санкций против Грузии

    Euractiv: ЕС может ввести санкции против руководства Грузии за закон об иноагентах

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД стран Евросоюза в понедельник 24 июня намерены обсудить возможные ограничения против руководства Грузии, а также заморозить финансирование проектов в связи с принятием закона об иноагентах, сообщил портал Euractiv.

    В документе, на который ссылается портал, говорится, что ЕС может приостановить двусторонние визиты на высоком уровне, встречи и мероприятия в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, заморозить обсуждения, переговоры и подписание двусторонних соглашений, передает ТАСС.

    Кроме того, ЕС не исключает, что будут введены санкции против руководства Грузии, а также будет рассмотрена возможность о приостановке финансирования приносящих пользу грузинским властям проектов и обсуждение любой финансовой помощи ЕС.

    Ранее стало известно, что вступление Грузии в ЕС заморожено из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

    19 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Эстония в связи с принятым Грузией законом «О прозрачности иностранного влияния» предложила ряд «достаточно болезненных мер», в том числе в отношении безвизового режима между Тбилиси и ЕС, заявила посол этой страны в Тбилиси Риина Кальюранд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, некоторые меры могут оказаться достаточно болезненными для грузинского общества, – сказала она грузинскому ИА «Интерпрессньюс». – Никто не хочет наказывать общество, но мы должны показать, что это является результатом нарушений правил игры».

    При этом Кальюранд признала, что «85% населения Грузии стремится в ЕС».

    «Правительство Грузии обязано выполнять эти желания и играть по правилам», – заявила глава эстонской дипломатической миссии в Грузии.

    «Сожалею, что власти Грузии, говоря о сближении с Евросоюзом, делами этого не подтверждают», – отметила она.

    Запад резко критикует Грузию за этот закон, однако Тбилиси утверждает, что действует из национальных интересов и продолжит евроинтеграцию.

    В конце июня ЕС примет решение по Грузии в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния», который обязывает НПО и СМИ, чьи доходы на 20 и более процентов состоят из иностранных пожертвований, раз в год заполнять декларацию.

    Коментарии (22)
    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

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    20 июня 2024, 10:49 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий» и «насмешках над народом Грузии»
    В Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий» и «насмешках над народом Грузии»
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посол США в Грузии Робин Данниган «пересекла красные линии», раскритиковав планы Китая построить порт в грузинской Анаклии, заявило лояльное властям парламентское движение «Сила народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Робин Данниган пересекла «красные линии» и выступила с крайне оскорбительными для народа Грузии заявлениями, которые наносят удар по суверенитету и независимости Грузии, – отмечается в заявлении. – Это было ожидаемо с учетом проводимой нынешней администрацией США неадекватной, унизительной, оскорбительной политикой по отношению к Грузии».

    «Сила народа» отметила, что требования Америки к Грузии не углублять экономические связи с Китаем противоречат динамике развития торгово-экономических связей с Пекином со стороны Вашингтона и Брюсселя.

    Также «Сила народа» назвала «иллюзией» и «насмешкой над народом Грузии» регулярные напоминая со стороны США о выделенных Грузии за последние тридцать лет 6 млрд долларах помощи.

    «Во-первых, в реальности речь идет о примерно четырех миллиардах, а во-вторых, большая часть этой суммы потрачена на основанные Америкой же неправительственные организации и непрерывную поддержку со стороны США (саакашвилевского) «Единого национального движения», – сказано в заявлении.

    В парламентском движении считают, что Америка настроена сорвать проект строительства порта в Анаклии.

    Ранее Данниган заявила, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

    В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» она назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    «Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

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    21 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    Китай резко опротестовал заявление посла США в Грузии о финансировании Пекином армии России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посольство Китая в Грузии подвергло резкой критике заявление посла США в Грузии Робин Данниган о «финансировании Компартией Китая армии России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства сказано, что посол Америки «не проявила профессионализм», когда заявила, что Компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

    В интервью грузинскому ИА «Интерпрессньюс» Данниган назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    «Высказывания посла США о том, что Компартия Китая владеет компанией China Communications Construction Company и что эта компания и китайская Компартия являются финансистами номер один армии России, являются бессодержательными и серьезно несоответствующими», – заявила дипмиссия Пекина в грузинской столице.

    Посольство отметило, что это заявление Данниган противоречит «видению, установленному в Сан-Франциско президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом».

    Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили ранее заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    «Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

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    20 июня 2024, 21:56 • Новости дня
    Грузия назвала имена западных дипломатов, испортивших ее отношения с США и ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывшие послы Америки и Евросоюза в Грузии Келли Дегнан и Карл Хартцель персонально ответственны за ухудшение отношений Тбилиси с Западом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нам нужны перезагрузка и оздоровление отношений на всех направлениях, включая Америку и ЕС, это наш главный сигнал партнерам», – сказал он.

    По его словам, «очень много было испорчено в период работы бывших послов Америки и Евросоюза Келли Дегнан и Карла Хартцеля».

    «Но все можно перезагрузить и оздоровить», – сказал Ираклий Кобахидзе. При этом глава грузинского кабмина призвал западных партнеров к «встречным шагам».

    «Мы готовы к консультациям по всем темам, – сказал он. – Уверен, что оздоровление ситуации в регионе, в мире позитивно отразится на наших отношениях с ЕС и США». Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что его страна станет членом Евросоюза к 2030 году.

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    20 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

    Washington Post: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

    WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен требует бороться с коррупцией в Киеве, пишет The Washington Post.

    Издание подчеркивает, что встреча Зеленского и Блинкена была напряженной, украинский политик выразил признательность за военную помощь США, однако был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».

    Ранее The New York Times писала, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить нацбезопасности страны.

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    20 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    МИД: Канада с «невиданной скоростью» приняла закон об иноагентах

    Tекст: Александра Юдина

    Грузинской оппозиции следует обратить внимание на «невиданную» скорость принятия в Канаде законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что законопроект о создании реестра иноагентов в Канаде был внесен 3 мая, а одобрен 18 июня, что заняло всего полтора месяца. Она назвала это «рекордной скоростью» для такого важного изменения законодательства.

    Захарова также обратила внимание на то, что 14 групп канадских диссидентов выступили против этого закона, назвав его «попыткой протолкнуть через парламент репрессивный закон накануне выборов».

    Дипломат провела параллель с ситуацией в Грузии, где оппозиция активно добивалась отмены закона об иноагентах, ссылаясь на «западные ценности». «Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на все ради отмены закона об иноагентах», – резюмировала она.

    Ранее Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, в том числе в отношении чиновников и членов их семей. О намерении США ввести визовые санкции против Грузии в понедельник заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Причиной стал принятый в Грузии закон об иноагентах.

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    19 июня 2024, 16:57 • Новости дня
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз намерен ввести ограничения в отношении российской певицы Полины Гагариной в рамках 14-го пакета санкций против Москвы, пишет издание EUObsever.

    Санкции также могут быть введены против предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко, Таймураза Боллоева и гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, передает ТАСС.

    По данным EUObsever, всего в проект 14-го пакета санкций ЕС против России внесены 20 физических и 22 юридических лица. Они станут персонами нон грата, если 27 стран ЕС достигнут консенсуса на переговорах в Брюсселе в среду, пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия.

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    19 июня 2024, 14:21 • Новости дня
    ЕС заморозил отношения с Грузией из-за закона «О прозрачности иностранного влияния»
    ЕС заморозил отношения с Грузией из-за закона «О прозрачности иностранного влияния»
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Европейская интеграция Грузии на данный момент заморожена из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», заявил постпред ЕС в Грузии Павел Херчински, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, отношения Брюсселя и Тбилиси сейчас переживают «наисложнейший период», что «тем более вызывает сожаление на фоне решения начать переговоры о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией».

    Он сказал, что Грузию предупреждали о негативном эффекте принятия закона на ее евроинтеграцию.

    «Очень неприятно видеть, что процесс европейской интеграции Грузии практически остановлен, заморожен», – сказал Павел Херчински.

    Дипломат сообщил, что на следующей неделе в ЕС примут решение по Грузии в плане ответа на этот закон.

    По его словам, «на столе лежат все варианты ответа».

    Запад резко критикует Грузию за этот закон, однако Тбилиси утверждает, что действует из национальных интересов и продолжит евроинтеграцию.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «ни США, ни страны Европы не желают прозрачности своего влияния» на его страну.

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    21 июня 2024, 09:38 • Новости дня
    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Спикер Госдумы Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что вклад Запада в киевское правительство не оправдал вложений, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что одной из причин желания Запада убрать Зеленского является низкий уровень поддержки среди украинцев, ожидания США и ЕС не оправдались.

    Также Володин добавил, что рейтинг Зеленского в мае опустился до 17%, что произошло из-за планов снизить возраст мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Третьей причиной является его официальная нелегитимность – срок его полномочий истек.

    Спикер Госдумы отметил, что еще одним фактором в избавлении от Зеленского являются неудачи киевского режима на поле боя, а поставки западного оружия не помогают.

    Кроме того, Володин заметил, что страна является банкротом – по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад планирует повесить на Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его. По мнению российского лидера, это может произойти в следующем году.

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    19 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    В Тбилиси призвали США не считать Грузию второсортным государством

    Посла США в Грузии Данниган призвали относиться серьезнее к стране и ее народу

    В Тбилиси призвали США не считать Грузию второсортным государством
    @ Стрингер/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В парламентском большинстве Грузии подвергли критике посла Америки Робин Данниган за ее негативное отношение к строительству Китаем порта в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «США и Китай проводят встречи на высшем уровне, стараясь наладить отношения, глава КНР посещает Европу, а Грузия, оказывается, не должна сотрудничать с «коммунистическим» Китаем», – заявил депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу».

    «Это двойные стандарты, которые для нас неприемлемы», – отметил он. По словам Мачарашвили, «посол США должна уяснить, что Грузия не является второсортным государством».

    «Призываю посла Америки серьезнее воспринимать наше общество, страну, народ. Если для нее Китай «коммунистический», неприемлемый, то почему президент ее страны хочет наладить с ним отношения?» – сказал парламентарий.

    Накануне Данниган заявила, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует ВС России. Она назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    Ранее вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    Коментарии (6)
    18 июня 2024, 18:32 • Новости дня
    Америка начала процесс визовых санкций против Грузии
    Америка начала процесс визовых санкций против Грузии
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол США в Грузии Робин Данниган заявила о начале процесса визовых санкций против граждан Грузии после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол сказала журналистам во вторник о «желании Америки вернуться к позитивному сотрудничеству с властями Грузии, однако Вашингтону пришлось ограничить доступ в США лицам, причастным к подрыву демократии, а также членам их семей».

    По ее словам, «обладатели виз проинформированы о том, что те уже недействительны, а претенденты на получение не смогут их получить». При этом она не назвала количество санкционированных и их имена.

    Данниган заявила о том, что «в последние месяцы власти Грузии сделали шаги, которые вызвали чрезвычайное беспокойство в Вашингтоне». «Это и дезинформация, и негативная антизападная риторика, и принятие данного закона, и насилие против участников мирных акций протеста, представителей гражданского общества и оппозиции», – сказала она.

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    21 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    В Словакии возбудили уголовное дело за передачу Украине МиГ-29

    В Словакии возбудили уголовное дело против экс-премьера Хегера и экс-главы Минобороны Надя за передачу Украине МиГ-29

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей при передаче Украине 13 истребителей МиГ-29 и оборудования для системы ПВО «Куб» в марте 2023 года.

    По словам госсекретаря Минобороны Словакии Игоря Мелихера, в ходе многомесячного аудита не было найдено ни одного документа, обосновывающего законность передачи военной техники Украине, передает ТАСС.

    Дальнейшее развитие событий по этому делу будет зависеть от результатов расследования.

    Решение о передаче МиГ-29 Украине было принято временным кабинетом Хегера и сразу же вызвало волну недовольства в словацком обществе.

    Ранее секретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявлял, что передача словацких МиГ-29 Украине в 2023 году была незаконной, будут приняты «юридические меры».

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    21 июня 2024, 13:41 • Новости дня
    Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве
    Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза утвердили на 25 июня начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

    Переговоры начнутся во вторник, 25 июня, в Люксембурге: в 15.30 по местному времени (16.30 по Москве) с Украиной, в 18.00 (19.00) – с Молдавией, передает ТАСС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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    21 июня 2024, 16:56 • Новости дня
    США прекратили военную помощь Грузии
    США прекратили военную помощь Грузии
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В «Акте авторизации обороны США» на 2025 год отсутствует запись о военной помощи грузинской стороне, заявила на брифинге в пятницу оппозиционный депутат Теона Акубардия. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Записи о Грузии в Акте нет, финансирование нашей армии – нулевое», – сказала Акубардия.

    Она обвинила в происходящем правящую «Грузинскую мечту», которой Запад пригрозил санкциями после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

    «Таким образом. «Грузинская мечта», лишив Грузию военной помощи США, выполнила заказ Кремля», – сказала депутат. По ее словам, без американской помощи Грузия не сможет оборонять себя. Власти Грузии это пока не прокомментировали.

    В начале июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что возможное сокращение американской военной помощи Грузии плохо отразится не только на интересах Тбилиси, но и на интересах Вашингтона.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

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    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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