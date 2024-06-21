И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Черногория осталась без света из-за аварии
Серьезная авария на электростанции в Черногории привела к массовому отключению электроэнергии во всей стране, за исключением северных регионов.
Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на слова генерального директора черногорской системы электропередачи (CGES) Ивана Асановича, передает РБК.
Причины аварии пока не установлены. Специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Помимо Черногории, без света остались некоторые районы Албании, Боснии и Герцеговины, а также часть Хорватии.