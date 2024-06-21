Черногория осталась без света из-за аварии

В Германии раскрыли тайную сделку Шольца с США по «Северному потоку – 2»

Handelsblatt: Шольц хотел заключить тайную сделку с США по защите «Северного потока – 2» от санкций

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальные документы правительства ФРГ, Шольц «не только одобрял проект, но и годами активно вступался за него» и «посредством сомнительной сделки пытался удержать США от санкций в отношении газопровода», передает Lenta.Ru.

Отмечается, что Шольц многократно воздействовал на администрацию США при президенте Дональде Трампе, «прежде всего на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, поскольку тот отвечал за санкции».

Издание уточнило, что летом 2020 года Шольц направил Трампу письмо с предложением инвестировать 1 млрд евро из бюджета ФРГ в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа на севере Германии. В сообщении говорится, что «условием для этого было снятие санкций против газопровода».

По информации издания, администрация Трампа решительно отклонила предложение, назвав его «чушью». В статье также говорится о том, что активно за реализацию проекта ратовали также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Швезиг.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, знала подробности планов России по запуску газопровода «Северный поток – 2» и продвигала его строительство.

Кроме того, немецкие СМИ писали, что Ангела Меркель и Олаф Шольц целенаправленно поддерживали строительство газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря и защищали его от критики как внутри страны, так и за рубежом.