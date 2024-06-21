ВС России начали зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра

Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»

Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии

Tекст: Анастасия Куликова

«Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.

По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.

Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения.

Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.

По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.