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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

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    21 июня 2024, 14:15 • Новости дня

    Фестиваль кино о героях СВО решили открыть фильмом «Авдеевка. Так выглядит война»

    Фестиваль документального кино о героях СВО откроет фильм «Авдеевка. Так выглядит война»

    Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвященный героям специальной военной операции, который пройдет на выставке «Россия», откроется премьерой фильма «Авдеевка. Так выглядит война».

    В программе фестиваля 13 фильмов о героях специальной военной операции – бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины. Зрители увидят фильмы документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.

    «Низкий поклон всем героям замечательных фильмов, которые вошли в программу нашего фестиваля, и вообще всем, кто защищает сейчас нашу Родину и нашу правду. Мы гордимся ребятами и не можем не снимать о них кино»,  – отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Кроме просмотра фильмов, зрителей ждет также музыкальная и поэтическая программа с участием народной артистки России Ларисы Долиной, группы «Зверобой», поэтов Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Ольги Старушко, Влада Маленко, Дмитрия Филиппова, Дмитрия Мельникова, Динары Керимовой, симфонического оркестра композитора-неоклассика Игоря Скворцова и других исполнителей и поэтов.

    В основе премьерного фильма «Авдеевка. Так выглядит война» автора-документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Абаса Али-Заде – истории жителей Авдеевки.

    По словам Ольги Кирий, журналисты дважды попали под обстрел, когда ездили по адресам и искали людей по просьбе их родственников из России. «Мы нашли пожилую женщину, сообщили ее дочери из Якутии, что мама жива. Эта незабываемая встреча тоже вошла в наш фильм!» – рассказала автор фильма.

    На фестивале пройдут несколько премьерных показов. Автор и режиссер Олег Некишев снял продолжение фильма об «антифашистском караване», объединяющем европейских активистов и волонтеров. Общественные деятели выражают поддержку и оказывают помощь жителям Донбасса. Главными героями ленты «Караван антифашистов. Испанская рапсодия» стали активисты Испании.

    «Фильм о железном человеке» – картина автора Елены Норкунайте и режиссера Абаса Али-Заде о жителе Крыма, который после тяжелого ранения он потерял обе ноги, но не потерял веру в себя.

    Работа Клима Поплавского «Оркестр Белого» – хроника освобождения города Авдеевки, он дает возможность оказаться в уникальном историческом моменте – после взятия террикона и до захода на авдеевские дачи.

    Кроме того, на фестивале пройдут дискуссии и круглые столы с экспертами, создателями и героями фильмов, зрители встретятся с военными корреспондентами «Военкоры: 2 года на фронте». Также состоится панельная дискуссия «Военная документалистика» с участием документалистов Максима Фадеева и Сергея Белоуса. Также запланирован разговор с журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым «Россия сегодня — беседа о главном» о переменах в обществе и месте России на политической карте мира.

    Фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвящен героям СВО, он пройдет с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Посещение мероприятий фестиваля бесплатное. На сайте открыта предварительная регистрация.

    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


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    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    21 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    @ SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новые взрывы прогремели в Харькове, объявлена воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Издание пишет, что в Харьковской, а также в Николаевской области звучит воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»

    Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии

    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, украинскому министру иностранных дел надо было бы поработать над прежними, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Дмитрий Кулеба допустил, что Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы.

    «Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.

    По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.

    Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения. 

    Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.

    По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.

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    21 июня 2024, 11:27 • Новости дня
    США разрешили Украине наносить удары вглубь России американским оружием

    Politico: США разрешили Украине нанести удар внутри России «где угодно»

    США разрешили Украине наносить удары вглубь России американским оружием
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США разрешили Украине использовать американское дальнобойное оружие для поражения любых российских сил, атакующих из-за границы, а не только тех, которые находятся в районе Харькова, сообщило издание Politico.

    Украина как минимум один раз использовала американское оружие для нанесения удара по Белгороду, но киевские и европейские чиновники потребовали от Вашингтона разрешить ВСУ бить по любой точке России, пишет Politico.

    Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил PBS, что договор об ударах американским оружием по России распространяется на «любое место, где российские войска пересекают границу с Украиной». По его словам, «дело не в географии», а в том, чтобы «позволить Киеву нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по Украине из-за границы».

    По словам двух чиновников США, разрешение ВСУ наносить удары внутри России в ответ на ответный огонь из любой точки через границу не является сдвигом в политике с момента принятия так называемого харьковского решения, когда Вашингтон ограничил удары только Харьковской областью из-за наступления на этом направлении российских сил.

    Между тем формулировки Салливана заметно отличаются от заявлений о «недопущении дальних ударов внутри России», отмечает издание.

    Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ВСУ не могут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

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    21 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    В Британии предрекли Украине потерю территорий и отказ от НАТО

    The Spectator: Украинский конфликт завершится потерей Киевом территорий и отказом от НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения конфликта на Украине киевским властям придется согласиться на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил британский журнал The Spectator.

    Издание ссылается на бывшего высокопоставленного западного чиновника, регулярно посещающего Киев. По его словам, очевидно, что «эта война» закончится прекращением огня по линии контроля, плюс Украина не получит полноправное членство в НАТО. Чиновник считает, что Украина станет похожей на Кипр, который не признает разделения территории, но является членом Евросоюза, передает ТАСС.

    Журнал пишет, что конференция по Украине в Швейцарии показала, что «приходит время для ужасных компромиссов», поскольку интерес к украинскому конфликту угасает, также европейские страны опасаются нового наплыва беженцев с Украины. Так, источник The Spectator в правительстве Германии сообщил, что в Берлин могут приехать до миллиона украинских беженцев из-за энергетического кризиса.

    Также издание отмечает, что провал конференции по Украине произошел из-за нежелания Глобального Юга разорвать отношения с Россией, в то время как в Киеве надеялись, что мероприятие в Швейцарии ознаменует собой новую веху международной поддержки Украины.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    21 июня 2024, 03:26 • Новости дня
    Украинская энергокомпания оценила способность ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС

    Гендиректор украинской энергокомпании Коваленко заявил о неспособности ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС «на 100%»

    Украинская энергокомпания оценила способность ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС
    @ Norbert Fellechner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ТЭЦ и ГЭС нельзя «накрыть физической защитой» от «прилетов», а ЗРК Patriot не смогут обеспечить полную защиту объектов, заявил гендиректор энергокомпании YASNO (входит в украинский энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

    Коваленко пояснил, что обеспечить защиту «на 100% что-либо от «прилетов» нельзя, даже если возле каждой ТЭЦ разместить по четыре Patriot. Он указал, что у ТЭЦ имеется защита от обломков, но она не поможет, если «прилетает шесть ракет в один блок», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, США сообщили, что собираются передать Киеву все производимые в настоящее время системы Patriot и NASAMS, в том числе речь идет о поставках, запланированных на ближайшее время в другие страны.

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    21 июня 2024, 04:22 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край
    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека, повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре, сообщил оперативный штаб региона.

    Четыре человека пострадали в результате падения обломков БПЛА самолетного типа, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    БПЛА атаковали Темрюкский район, Ейский и Северский районы. В Темрюкском районе обломки упали на гостиницу в населенном пункте Волна, постояльцы эвакуированы. Кроме того, сообщается, что в поселке Афипском сбиты вражеские БПЛА.

    Напомним, накануне мирная жительница погибла в Славянске-на-Кубани в результате падения украинского беспилотника на частный дом.

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    21 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Учитель рисования из Липецкой области осужден за перевод криптовалюты для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Учитель рисования из Липецкой области Даниил Клюк приговорен к 20 годам лишения свободы за то, что направил средства на поддержку вооруженных сил Украины, а также собирался профинансировать террористическую организацию «Азов», сообщили во втором окружном военном суде.

    Клюк осужден по статьям о государственной измене и содействии террористической деятельности. Он признал вину и заявил о раскаянии. Пять лет он будет находиться в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Также Клюк приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей и ограничению свободы на год после завершения основного наказания. В силу приговор еще не вступил, передает РБК.

    Сообщается, что Клюк осуществил два перевода украинскому фонду на 100 тыс. и 20 тыс. рублей – переводы были конвертированы в криптовалюту Bitcoin. Деньги, которые получает этот фонд, идут на финансирование ВСУ. Кроме того, Клюк собирался финансово поддержать «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) для покупки вооружения.

    Накануне сообщалось, что УФСБ по Хабаровскому краю расследует уголовное дело о госизмене против жительницы Хабаровска. На прошлой неделе сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене.

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    21 июня 2024, 01:05 • Новости дня
    Ракета ATACMS перехвачена над Геническом
    Ракета ATACMS перехвачена над Геническом
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО перехватила ракету ATACMS и сбила украинские беспилотники над Геническом, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области.

    Указывается, что вооруженные силы Украины выпустили ATACMS из РСЗО HIMARS. Кроме того, сообщается, что сбито несколько украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Напомним, губернатор Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска обстрелами пытаются устроить пожары, чтобы уничтожить посевы в Херсонской области.

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    21 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы

    Focus: Бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.

    Как подчеркнули в публикации, огромная разрушительная сила бомб может уничтожить большие территории и нанести серьезный ущерб, передает РИА «Новости»..

    Как пишет издание, ФАБ-3000 – одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных войнах, их применяют достаточно редко, так как для этого требуется тщательная подготовка,

    Ранее российские (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

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    20 июня 2024, 23:19 • Новости дня
    США заверили в сохранении запрета на удары ВСУ вглубь России ракетами ATACMS

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении запрета на украинские удары вглубь России ракетами ATACMS

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины не могут использовать американское оружие дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь России, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Комментируя сообщения о том, что США разрешили ВСУ удары вглубь России вдоль границы с Харьковской областью, Райдер сказал, что «не было никаких изменений в политике», передает ТАСС.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях, находящихся рядом с Харьковской областью Украины. При этом в Вашингтоне выражали готовность рассмотреть возможность расширения географии украинских ударов по России.

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    21 июня 2024, 05:04 • Новости дня
    Украинский беспилотник упал на территории Ильского НПЗ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Пожар произошел на площади 50 кв. м, его уже потушили. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщил оперштаб в Telegram.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram, что в Северском районе «на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания». Кроме того, «повреждено здание котельной рядом с автовокзалом» в Краснодаре. По его словам, пострадали «работники этих объектов».

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.

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