Фестиваль кино о героях СВО решили открыть фильмом «Авдеевка. Так выглядит война»

Фестиваль документального кино о героях СВО откроет фильм «Авдеевка. Так выглядит война»

В программе фестиваля 13 фильмов о героях специальной военной операции – бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины. Зрители увидят фильмы документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.

«Низкий поклон всем героям замечательных фильмов, которые вошли в программу нашего фестиваля, и вообще всем, кто защищает сейчас нашу Родину и нашу правду. Мы гордимся ребятами и не можем не снимать о них кино», – отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме просмотра фильмов, зрителей ждет также музыкальная и поэтическая программа с участием народной артистки России Ларисы Долиной, группы «Зверобой», поэтов Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Ольги Старушко, Влада Маленко, Дмитрия Филиппова, Дмитрия Мельникова, Динары Керимовой, симфонического оркестра композитора-неоклассика Игоря Скворцова и других исполнителей и поэтов.

В основе премьерного фильма «Авдеевка. Так выглядит война» автора-документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Абаса Али-Заде – истории жителей Авдеевки.

По словам Ольги Кирий, журналисты дважды попали под обстрел, когда ездили по адресам и искали людей по просьбе их родственников из России. «Мы нашли пожилую женщину, сообщили ее дочери из Якутии, что мама жива. Эта незабываемая встреча тоже вошла в наш фильм!» – рассказала автор фильма.

На фестивале пройдут несколько премьерных показов. Автор и режиссер Олег Некишев снял продолжение фильма об «антифашистском караване», объединяющем европейских активистов и волонтеров. Общественные деятели выражают поддержку и оказывают помощь жителям Донбасса. Главными героями ленты «Караван антифашистов. Испанская рапсодия» стали активисты Испании.

«Фильм о железном человеке» – картина автора Елены Норкунайте и режиссера Абаса Али-Заде о жителе Крыма, который после тяжелого ранения он потерял обе ноги, но не потерял веру в себя.

Работа Клима Поплавского «Оркестр Белого» – хроника освобождения города Авдеевки, он дает возможность оказаться в уникальном историческом моменте – после взятия террикона и до захода на авдеевские дачи.

Кроме того, на фестивале пройдут дискуссии и круглые столы с экспертами, создателями и героями фильмов, зрители встретятся с военными корреспондентами «Военкоры: 2 года на фронте». Также состоится панельная дискуссия «Военная документалистика» с участием документалистов Максима Фадеева и Сергея Белоуса. Также запланирован разговор с журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым «Россия сегодня — беседа о главном» о переменах в обществе и месте России на политической карте мира.

Фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвящен героям СВО, он пройдет с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Посещение мероприятий фестиваля бесплатное. На сайте открыта предварительная регистрация.