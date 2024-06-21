Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
ICAN: США модернизируют размещенное в странах Европы ядерное оружие
Соединенные Штаты приступили к модернизации ядерного арсенала, размещенного в пяти странах Европы, сообщил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
По его словам, старые ядерные боеголовки заменяются на более новые, передает РИА «Новости».
Известно, что американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
ICAN также сообщает, что подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании продолжается.
Он добавил, что с 2021 года Великобритания перестала раскрывать информацию о количестве и состоянии своего ядерного арсенала.
Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников Североатлантического альянса (НАТО).