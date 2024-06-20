Психологи объяснили разницу влияния на детей фантазийных и реалистичных игрушек

Tекст: Елизавета Шишкова

Психологи в своем исследовании, представленном в рамках Международного психологического форума «Ребенок в цифровом мире», отметили, что в настоящее время традиционная игра у детей сокращается в результате растущей доступности и привлекательности цифровых развлечений. Новые технологии делают игрушки «умными»: они могут разговаривать с детьми, давать им задания, обучать их новым знаниям и навыкам. Родителям может казаться, что при должном оснащении развитие ребенка будет происходить без их вмешательства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Психологами был проведен эксперимент, в котором детям дошкольного возраста предложили выбрать наиболее и наименее привлекательную для игры игрушку. Выборы детей затем были сопоставлены с показателями их психического развития.

В рамках исследования было установлено, что дети с высокими показателями когнитивной гибкости чаще сверстников выбирают малореалистичные игрушки, которые далеки от их непосредственного опыта. Дети же со слабой и средней способностью к когнитивному переключению, скорее предпочитают играть «в магазин, куда мы ходим каждый день», чем «в дракона, который бывает только в сказках». При этом было отмечено, что дети, предпочитающие близкие к реальной жизни игрушки, удерживают в памяти больше слухоречевой информации, чем сверстники, играющие в сказочные игрушки.

«Эти связи могут быть объяснены тем, что реалистичная игрушка позволяет развить содержательную игру со сложным увлекательным сюжетом, что, согласно исследованиям, способствует развитию рабочей памяти. Ранее не было опубликовано результатов исследований или гипотез касательно более высокой когнитивной гибкости у детей, предпочитающих малореалистичные игрушки. Этот результат может объясняться способностью ребенка различать уровни реальности и переключаться между ними в рамках игровой деятельности, чему должны способствовать вымышленные, несуществующие в действительности, персонажи», – поясняет научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Маргарита Гаврилова.

При этом в пробе на степень реалистичности большинство детей (54.5%) выбрали игрушечную кассу – наиболее реалистичную игрушку. В качестве игрушки, с которой детям хотелось бы играть меньше всего, оказался сказочный дракон. Дети объясняли выбор игрушечной кассы тем, что часто бывают в магазине с родителями, любят совершать покупки, хотят воспроизводить в игре поведение и действия взрослых.

И, наоборот, антивыбором в этой пробе стала наименее реалистичная игрушка – сказочный дракон. Чаще всего причиной нежелания играть с драконом выступала невозможность придумать сюжеты, в которых он мог бы фигурировать, и знание о том, что в действительности драконов не существует.



«Мы обнаружили, что игрушки, которые с теоретической точки зрения обладают наибольшим развивающим потенциалом, далеко не всегда желанны и интересны для детей. А уровень игры с такими игрушками довольно низкий. Это значит, что некоторые игрушки должны предлагаться по инициативе взрослого (педагога или родителя). И, более того, играть с ними лучше вместе с ребенком, – так ребенок быстрее освоит навыки построения разнообразных сюжетов», – прокомментировал результаты исследования научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Вера Сухих.

Понимание подобных связей и особенностей взаимодействия современных детей с игрушками позволит в дальнейшем дать родителям и педагогам научно обоснованные рекомендации о том, как создать условия для развивающей игры дошкольников, отметили психологи.

Международный психологический форум «Ребенок в цифровом мире» проходит ежегодно по инициативе факультета психологии МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований.