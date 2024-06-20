Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
В РПЦ назвали постоянное местонахождение иконы «Троица» Рублева
Верующие получат возможность молиться перед иконой «Святая Троица» Андрея Рублева постоянно, поскольку она будет находиться в действующем Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщили в РПЦ.
Начиная с 1997 года, верующие могли увидеть икону только раз в год в День Святой Троицы в храме Святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году – в храме Христа Спасителя. Теперь же у них будет возможность помолиться перед святыней постоянно, отмечается в сообщении, передает ТАСС.
В пресс-службе отметили, что Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры – действующий храм, где ежедневно проводятся богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому.
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вернется в Троицкий собор накануне праздника Святой Троицы, 22 июня.
Как сообщалось ранее, центр Грабаря рассказал о новой капсуле для перевозки «Троицы» Рублева в Троицкий храм.