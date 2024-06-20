В РПЦ назвали постоянное местонахождение иконы «Троица» Рублева

Tекст: Максим Попов

Начиная с 1997 года, верующие могли увидеть икону только раз в год в День Святой Троицы в храме Святителя Николая в Толмачах, а в 2023 году – в храме Христа Спасителя. Теперь же у них будет возможность помолиться перед святыней постоянно, отмечается в сообщении, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры – действующий храм, где ежедневно проводятся богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому.



Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вернется в Троицкий собор накануне праздника Святой Троицы, 22 июня.



Как сообщалось ранее, центр Грабаря рассказал о новой капсуле для перевозки «Троицы» Рублева в Троицкий храм.









