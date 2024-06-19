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Центр Грабаря рассказал о новой капсуле для перевозки «Троицы» Рублева в Троицкий храм
Гендиректор центра Грабаря: «Троицу» Рублева перевезут в специальной капсуле из храма Христа Спасителя в Троицкий храм
Икона «Троица» Андрея Рублева будет транспортирована из храма Христа Спасителя в Троицкий храм Троице-Сергиевой лавры для праздничного богослужения, для этого изготавливается новая специальная капсула, рассказал генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. ак. И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.
Он уточнил, то состояние иконы стабильное, угрозы ее сохранности не существует. Новая капсула для транспортировки будет поддерживать внутри весь функционал по поддержанию температурно-влажностного режима и работы с точки зрения безопасности, передает ТАСС.
Сергеев отметил, что капсула уникальна, прежде капсулы «не обладали таким мощным техническим оснащением и функциями».
Напомним, икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня.