Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате

Tекст: Валерия Городецкая

Выплата будет доступна семьям с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе, передает РИА «Новости».

Размер выплаты будет рассчитываться как разница между уплаченным налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.

Подать заявление на выплату можно будет с 1 мая по 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. Выплату сможет получить каждый из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, не имеющий задолженности по уплате алиментов. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении поправки о прогрессивной шкале налогообложения.