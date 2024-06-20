На выставке «Россия» дан старт приемной кампании в вузы, техникумы и колледжи

Для поступления в этом году доступны более 1200 высших учебных заведений и 3800 колледжей по всей стране, отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, выпускникам школ сейчас доступны широкие возможности для самореализации – в частности, они могут выбрать такие сферы, как наука и технологии, инженерия, ИТ, медицина, педагогика и многие другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Всего в этом учебном году доступно свыше 620 тыс. бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тыс. – по программам среднего профессионального. Востребованное образование сегодня доступно всем, независимо от того, в каком субъекте вы живете. Более 73% бюджетных мест открыто именно в региональных вузах», – отметил Чернышенко в видеообращении к выпускникам.

Большие возможности для тех, кто поступает в колледжи, дает проект «Профессионалитет», подчеркнул вице-премьер. Во всех этапах подготовки будущих профессионалов участвуют компании-работодатели. К 1 сентября в 79 регионах России количество кластеров «Профессионалитета» достигнет 370, а общее число партнеров проекта превысит 1,6 тыс. предприятий. Кроме того, гарантированное трудоустройство после выпуска дает целевое обучение в вузах. Кроме того, на базе передовых высших учебных заведений реализуют проект «Передовые инженерные школы» – он дает возможность проводить реальные научные исследования для крупных компаний параллельно с учебой.

Прием документов в вузы 2024/2025 стартовал 20 июня. Он продлится до 25 июля. Конкурсные списки опубликуют до 27 июля. Оригиналы документов на основном этапе зачисления университеты прекратят принимать 3 августа. Приказы о зачислении появятся до 9 августа.

Абитуриенты могут воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». С его помощью можно подать документы в пять вузов из 1075 возможных – в каждом можно выбрать пять специальностей, в том числе на платные направления. С этого года онлайн можно также заключить договор на целевое обучение. В 2023 году порталом воспользовались 383 тыс. человек. Уже в день старта приемной кампании этого года портал принял 10 тыс. заявлений.

С 12 июня на площадке выставки работает стенд «Поступай в вуз» – здесь можно не только подать документы для поступления, но и посетить лекции, мастер-классы и интерактивы, которые организуют более 40 ведущих ученых, врачей, педагогов и представителей других специальностей. Экспозиция будет работать до 8 июля.

Международная выставка-форум «Россия», – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 16 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

