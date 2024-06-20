Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Вертолетоносец «Иван Рогов» пообещали построить к концу 2027 года
Первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте.
Как сообщил источник ТАСС, УДК «Иван Рогов» будет полностью готов к циклу заводских и ходовых испытаний в море до конца 2027 года, работы идут по графику, есть уверенность, что корабль будет сдан заказчику осенью 2028 года. Он добавил, что базовый проект УДК за время формирования корпуса не изменился.
Напомним, 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в присутствии президента Владимира Путина заложили первые российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК), получившие имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Как ожидается, после всех испытаний строительство серии УДК в России будет продолжено.