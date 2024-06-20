Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
С начала года в России заблокировали 64 тыс. сайтов мошенников
Минцифры: С помощью «Антифишинга» в 2024 году заблокировали 64 тыс. сайтов мошенников
Доступ к более 60 тыс. фишинговых сайтов с начала 2024 года закрыли с помощью программы по борьбе с мошенническими сайтами «Антифишинг», сообщило Минцифры.
Программа работает с 2022 года, за весь период ее работы заблокировали порядка 215 фишинговых сайтов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
С начала 2024 года заблокировали 64 тыс. таких ресурсов.
Злоумышленники, пытаясь получить доступ к личным данным граждан, таким как банковские реквизиты и пароли, создают поддельные сайты и письма, схожие с настоящими, этот вид мошенничества и называется фишинг.
Чаще всего подделываются сайты инвестиционных площадок, маркетплейсов и интернет-магазинов, банков, соцсетей и мессенджеров, порталов онлайн-бронирования, органов госвласти.