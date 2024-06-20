С начала года в России заблокировали 64 тыс. сайтов мошенников

Минцифры: С помощью «Антифишинга» в 2024 году заблокировали 64 тыс. сайтов мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

Программа работает с 2022 года, за весь период ее работы заблокировали порядка 215 фишинговых сайтов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

С начала 2024 года заблокировали 64 тыс. таких ресурсов.

Злоумышленники, пытаясь получить доступ к личным данным граждан, таким как банковские реквизиты и пароли, создают поддельные сайты и письма, схожие с настоящими, этот вид мошенничества и называется фишинг.

Чаще всего подделываются сайты инвестиционных площадок, маркетплейсов и интернет-магазинов, банков, соцсетей и мессенджеров, порталов онлайн-бронирования, органов госвласти.