Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
МОК проиллюстрировал борьбу на ОИ фотографией недопущенного россиянина Садулаева
МОК поместил россиянина Садулаева на обложку соревнований по борьбе на Играх в Париже
Фотография, на которой изображена схватка россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера, иллюстрирует раздел по борьбе на Играх в Париже на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
Фотография была сделана во время финала Олимпиады в Токио, тогда в весовой категории до 97 кг победу одержал Садулаев, выиграв вторую золотую медаль Игр в карьере, передает ТАСС.
Также МОК проиллюстрировал раздел гандбольных соревнований на Играх в Париже фотографией с финального матча женского турнира Олимпиады в Токио, в котором сборная России уступила команде Франции (25:30).
Ранее в ФСБР сообщили, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже.