Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе Белгородской области зазвучала сирена ракетной опасности, об этом во второй половине дня в воскресенье сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей спуститься в подвалы и дожидаться сигнала «отбой ракетной опасности».
Ранее в воскресенье губернатор сообщал, что замглавы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате взрыва боеприпаса.