Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.2 комментария
ВСУ атаковали Грайворон и Шебекино
Вооруженные силы Украины обстреляли Грайворон, а также атаковали с использованием БПЛА Шебекино, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что в результате украинского обстрела Грайворона один мужчина получил «осколочные ранения обеих ног и слепое осколочное ранение грудной клетки», другой – «осколочные ранения рук и спины». Повреждены девять частных домовладений и семь автомобилей.
Также обстрелам и атакам БПЛА подверглись Шебекино, села Новая Таволжанка и Муром. Повреждены частные домовладения, ЛЭП, складское помещение коммерческого предприятия.
Напомним, в результате украинского обстрела села Березовка Борисовского района пострадала мирная жительница.