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    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

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    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

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    19 июня 2024, 23:56 • Новости дня

    ВСУ атаковали Грайворон и Шебекино

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли Грайворон, а также атаковали с использованием БПЛА Шебекино, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в результате украинского обстрела Грайворона один мужчина получил «осколочные ранения обеих ног и слепое осколочное ранение грудной клетки», другой – «осколочные ранения рук и спины». Повреждены девять частных домовладений и семь автомобилей.

    Также обстрелам и атакам БПЛА подверглись Шебекино, села Новая Таволжанка и Муром. Повреждены частные домовладения, ЛЭП, складское помещение коммерческого предприятия.

    Напомним, в результате украинского обстрела села Березовка Борисовского района пострадала мирная жительница.

    19 июня 2024, 21:53 • Новости дня
    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии

    ВСУ после атаки на Энергодар дронами начали интенсивный обстрел из артиллерии

    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Он уточнил, что обстрел ведется с применением артиллерии натовского калибра, передает ТАСС.

    Напомним, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию.

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    19 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение 36-й бригаде морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 120-й и 125-й бригадам теробороны возле Волчанска, Старицы и Липцов Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили порядка 300 военнослужащих, два пикапа, 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119, два 152-мм орудия Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Синьковки, Петропавловки Харьковской области, Червоной Дибровы и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).

    За последние сутки были отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артустановка 2С1 «Гвоздика», британская 105-мм гаубица L-119. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    19 июня 2024, 11:49 • Новости дня
    Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине
    Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители F-16, передаваемые Киеву США, будут размещены на территории Украины, заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, план состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Салливан добавил, что в двустороннем соглашении по безопасности подчеркивается этот момент: США хотят помочь Украине получить эти истребители, и они должны быть размещены на Украине, передает ТАСС.

    Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, то российская ПВО может сбить истребители ВСУ практически в любой точке страны.

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    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

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    19 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    Угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Перешедший на сторону российских военных на танке Т-64 экс-боец ВСУ Максим Лихачев подал документы на получение российского гражданства, сообщают силовые структуры ДНР.

    Уточняется, что Лихачев подал документы на получение российского паспорта, документ будет готов уже через несколько недель, передает ТАСС.

    В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

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    19 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
    В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину, заявила посол республики в Киеве Аннели Кольк.

    По словам посла, решение об отправке военных будет приниматься в рамках НАТО и Евросоюза. Она также добавила, что Эстония уже оказывает Украине военную помощь в виде вооружения и подготовки военных, передает РИА «Новости».

    Ранее эстонский МИД заявил, что обещание Таллина каждый год оказывать военную помощь Киеву на 100 млн евро юридически не обосновано.

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    19 июня 2024, 09:55 • Новости дня
    В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове

    Лебедев: ВС России ночью нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошлой ночью российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в 3.20 в пригороде Львова со стороны северной окраины прозвучал первый взрыв, через 10 минут прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов, был уничтожен трехэтажный дом, где дислоцировались ВСУ и размещался небольшой склад снарядов, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что третий взрыв прогремел примерно в 5.20 со стороны Львовской ТЭЦ-2, на которой были повреждены опоры ЛЭП. После этого во Львове начались перебои со светом

    Ранее подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области.

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    19 июня 2024, 16:43 • Новости дня
    Кива во время покушения на него был вооружен

    У экс-депутата Рады Кивы во время покушения на него был при себе пистолет

    Кива во время покушения на него был вооружен
    @ Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-депутат Рады Илья Кива при покушении на него в Московской области имел при себе пистолет, но не успел выстрелить в нападавших, сообщают Telegram-каналы.

    На месте преступления обнаружен пистолет ТТ образца 1930 года, он лежал недалеко от самого политика, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Экспертиза установила, что это – боевое оружие, скорее всего, оно принадлежало Киве. Ведется розыск того, кто мог продать пистолет политику.

    Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

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    19 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    На горящей нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар

    Губернатор Голубев: На нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На загоревшейся после удара украинского дрона нефтебазе в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил глава региона Василий Голубев.

    Ликвидировать возгорание пока не удалось, в 16.40 мск произошла разгерметизация второго резервуара, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    Напомним, пожар начался после атаки дрона на нефтебазе в городе Азов Ростовской области.

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    19 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Энергодар остался без света из-за атаки украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Она сообщила, что удар пришелся по подстанции «Луч», которая питает город, передает ТАСС. При этом она отметила, что аварийное отключение электроэнергии не повлияет на работу ЗАЭС.

    Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с помощью дрона-камикадзе.

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    19 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    Авиация России уничтожила блиндаж с отделением солдат ВСУ около Серебрянки

    Авиация России уничтожила укрепленный блиндаж с отделением солдат ВСУ районе Серебрянки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы России нанесли авиаудар по укрепленному блиндажу ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (Бахмутский район), уничтожив одним ударом до отделения противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе авиаудара ВС России по защищенной позиции ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка унитожен блиндаж ВСУ, в котором укрывалось до отделения противника, передает ТАСС.

    По его словам, характер конструкций укрытия свидетельствует о том, что при строительстве блиндажа использовались металлические капсулы компании ООО «Метинвест холдинг», «поставляемые бывшим украинским олигархом Ринатом Ахметовым и считавшимися надежным укрытием».

    Ранее Марочко рассказал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.

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    19 июня 2024, 07:29 • Новости дня
    Путин: Москва ценит поддержку КНДР российского курса в политике

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил на открытии переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном президент Владимир Путин.

    «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – цитирует ТАСС главу государства.

    Переговоры двух лидеров начались в резиденции Кымсусан в Пхеньяне.

    С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.

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    19 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Российские войска за сутки поразили пункты управления трех бригад ВСУ

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 124 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО сбиты 43 украинских беспилотника, десять снарядов РСЗО HIMARS производства США и три французские управляемые авиабомбы Hammer, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 934 беспилотника, 531 ЗРК, 16 374 танка и других бронемашин, 1344 боевые машины РСЗО, 10 645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 687 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    19 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Уголовные дела возбуждены против комбригов ВСУ за атаки на мирных жителей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уголовные дела возбуждены в отношении командира 82-й десантно-штурмовой бригады и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщил замглавы администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    В отношении комбригов ВСУ, которые причастны к террору против гражданских, возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», а также по статье «Геноцид», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте.


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    19 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин оценил позицию руководства КНДР по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Пхеньяне выразил признательность руководству Северной Кореи за взвешенную позицию по ситуации на Украине.

    «Признательны руководству и народу КНДР за взвешенную позицию по ситуации на украинском направлении. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном.

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