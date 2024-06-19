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В МИД рассказали о принципах расширения БРИКС
Рябков: БРИКС не может расширяться одномоментно
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что процесс расширения БРИКС должен быть постепенным и контролируемым, а не стремительным, как «взрыв сверхновой звезды».
По его словам, важно, чтобы расширение не шло в ущерб практическим результатам работы группы, передает ТАСС.
«Все страны-участницы согласны, что прежде всего нужно заботиться о практической отдаче», – подчеркнул Рябков. Тем не менее он добавил, что Россия видит заинтересованность стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом в присоединении к БРИКС.
Ранее Рябков заявил, что новые страны могут быть приняты в БРИКС при условии, что они не будут вводить незаконные санкции и ограничительные меры против других государств.