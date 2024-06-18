ОП поддержала законопроект об изменениях в Налоговом кодексе

Эксперты отметили широкое участие гражданского общества в проработке налоговых изменений. Результаты обсуждения законопроекта свидетельствуют о его соответствии ожиданиям подавляющего большинства населения, говорится в Telegram-канале ОП РФ.

В тексте заключения отмечается, что в России уже есть успешный опыт использования средств от повышения НДФЛ для решения социальных проблем. Пример работы фонда «Круг добра» показал, что для успешной реализации целевого налогообложения необходимы информированность общества, обеспечение прозрачности и контроля за тратой средств.

Ожидается, что прогрессивная шкала налогообложения будет способствовать снижению неравенства и перераспределению доходов. Такая практика действует в большинстве стран мира: в Турции, Казахстане, Азербайджане ставка колеблется до 10 до 30%, в Китае для сверхбогатых людей ставка может достигать 45%.

Общественная палата подчеркивает, что предлагаемые новеллы ориентированы на граждан и направлены на развитие регионов России. Общественной экспертизе предшествовало обсуждение на площадках общественных палат субъектов РФ, их предложения учтены при составлении заключения.

Согласно тексту законопроекта, налогообложение доходов участников СВО остается неизменным. Данное решение расценено как проявление социальной справедливости в отношении наших защитников, рискующих собственными жизнями для обеспечения безопасности и будущего страны.

Отмечается, что двукратное увеличение налогового вычета на второго, третьего и каждого последующего ребенка направлено на решение важнейшей задачи, стоящей перед государством, – обеспечение демографического роста. Таким образом, главными бенефициарами изменений станут семьи с детьми.

Эксперты подчеркивают, что действующая сейчас в России ставка 20% налога на прибыль – одна из самых низких среди развитых экономик. Например, в Аргентине, Китае, Нидерландах она составляет 25%, в Австралии – 30%, в Канаде – 38%, в соседних с Россией Турции и Иране – по 25%.

Участники общественной экспертизы поддержали предлагаемые изменения налоговой системы, так как собранные дополнительные средства будут направлены на решение общенациональных задач, сокращение неравенства, создание комфортных условий для жизни и благополучия граждан.

Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что повышение НДФЛ затронет не более 3,2% налогоплательщиков.