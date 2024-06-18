Верховные суды стран БРИКС оценили опыт РФ по цифровизации правосудия

На полях форума председатель ВС РФ Ирина Подносова провела двусторонние встречи с главами верховных судов КНР, Египта, Эфиопии, Индии, Ирана, ОАЭ, Белоруссии, передает РАПСИ.

Участники встреч отметили, что на сегодняшний день наиболее актуальными становятся тренды применения высоких технологий в сфере судопроизводства, единый подход к трактовке законодательства, а также подготовку кадров для судебной системы, при этом представители зарубежных высших судов отметили передовой опыт Верховного суда РФ в этой области и выразили желание реализовать российские наработки.

В ходе беседы с председателем ВНС КНР Чжан Цзюнем Подносова заявила, что Россию и Китай связывают многолетние традиции дружбы и стратегического партнерства, в том числе в области правосудия. «Важной базой нашего сотрудничества являются Соглашения о сотрудничестве от 2006 года и Меморандум о взаимопонимании по вопросам судебного обмена и сотрудничества от 2018 года», – подчеркнула она.

В свою очередь председатель ВНС КНР Чжан Цзюнь сказал, что сотрудничество России и Китая в настоящее время переживает новую эпоху – бурное развитие отношений в экономической, гуманитарной и судебной сфере. «И это партнерство имеет огромное значение для нашего законотворчества», – указал глава ВНС КНР.

Во время встречи с делегацией Египта глава Верховного суда РФ выступила за расширение взаимодействия между судебными системами двух стран. «Надеюсь, что подключение Египта к работе БРИКС даст дополнительный импульс развитию российско-египетского судейского диалога. У нас, несомненно, имеются общие темы для профессионального обсуждения, среди которых можно выделить вопросы совершенствования судоустройства и судопроизводства, внедрения цифровых технологий в процесс отправления правосудия, обеспечения единообразия судебной практики», – отметила она.

Председатель Кассационного суда Египта в свою очередь обратил внимание на то, что темы, которые запланировано обсудить на форуме, являются важными и актуальными. Он также высказал мнение, что обеспечение единообразия судебной практики является одной из ключевых задач судебных систем.

В беседе с главой Федерального Верховного суда Федеративной Демократической Республики Эфиопия Теводросом Мыхретом Подносова обратила внимание на невысокую активность контактов между высшими инстанциями двух стран и выразила надежду на изменение ситуации. «Полагаю, что активизация делегационного обмена, взаимные стажировки судей, обмен информацией о работе судов, новеллах законодательства, регулирующего вопросы отправления правосудия, могли бы стать основными направлениями нашего сотрудничества», – сказала она.

С председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало Подносова обсудила возможное вступление республики в БРИКС, которое может произойти осенью, взаимосвязь судебных споров и экономического развития, а также белорусский закон о банкротстве.



По мнению сторон, двусторонние отношения РФ и Белоруссии являются образцовыми и они во многом заимствуют опыт друг друга. Подносова похвалила белорусских коллег за работу над законодательством о банкротных процедурах: «Я вашим законом о банкротстве как флагом размахиваю, потому что он написан кратко и понятно, а наш в три раза больше и не такой доходчивый». Сукало пояснил, что белорусские судьи пришли к выводу об излишнем контроле судебной системы над каждым шагом банкрота, поэтому было решено упростить процедуру.