Актер из сериала «Слово пацана» частично признал вину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, в рамках расследования в отношении Базанова и других фигурантов, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое. Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве, с ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как уточнили в правоохранительных органах, кроме того, по уголовному делу арестован четвертый фигурант – Хайдаров С. С.

Там добавили, что один из фигурантов уголовного дела Григорий Галустов дал признательные показания на Базанова и назвал его организатором разбойного нападения и убийства.

Ранее в СК сообщили, что Базанов не признал вину в убийстве 12-летней давности, в деле есть еще один обвиняемый, с ними проведены следственные действия.