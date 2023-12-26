Актер сериала «Слово пацана» не признал вину в убийстве 12-летней давности

Актер из сериала «Слово пацана» Базанов не признал вину в убийстве 12-летней давности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, в ходе следствия причастность двоих фигурантов была подтверждена опознаниями, показаниями свидетелей, а также результатами судебных экспертиз и очными ставками, передает ТАСС.

В СК добавили: вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые не признали.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы арестовал актера Сергея Базанова до 20 февраля. По версии следствия, он входил в состав преступной группы, совершавшей разбойные нападения в Москве.