В пригороде Парижа угнали машину Минфина Франции

В угнанной машине находились проблесковый маячок, надпись «полиция» на одном из солнцезащитных козырьков и, что самое важное, два пропуска в Елисейский дворец — резиденцию президента Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Europe 1.



Отмечается, что автомобиль был припаркован у дома водителя, который уже обратился с заявлением об угоне в полицию.

По информации Europe 1, машина не была оснащена системой геолокации.