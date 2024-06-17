Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
Более половины месячной нормы осадков выпало за три часа на западе Москвы
До 59% месячной нормы осадков выпало за три часа на западе и юго-западе Москвы
На западе и юго-западе Москвы в понедельник были самые интенсивные осадки, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
На западе и юго-западе Москвы за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков – 41,2 и 45,6 мм дождя соответственно. Синоптик отметила, что зона ливней и гроз покидает Московскую область, сообщает РИА «Новости».
Синоптик добавила, что в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух.
Ранее Позднякова сообщала, что в отдельных столичных районах 17 июня ожидаются сильные дожди, интенсивность может достичь 80 мм осадков в час.