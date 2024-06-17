Более половины месячной нормы осадков выпало за три часа на западе Москвы

До 59% месячной нормы осадков выпало за три часа на западе и юго-западе Москвы

Tекст: Ольга Иванова

На западе и юго-западе Москвы за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков – 41,2 и 45,6 мм дождя соответственно. Синоптик отметила, что зона ливней и гроз покидает Московскую область, сообщает РИА «Новости».

Синоптик добавила, что в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух.

Ранее Позднякова сообщала, что в отдельных столичных районах 17 июня ожидаются сильные дожди, интенсивность может достичь 80 мм осадков в час.