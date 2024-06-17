Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
В Чехии назвали взрыв на полигоне случайностью
В Минобороны Чехии назвали взрыв на полигоне трагической случайностью
Взрыв на полигоне Либава в Чехии не связан с международной ситуацией или саботажем, это трагическая случайность, заявила министр обороны республики Яна Чернохова.
Расследованием происшествия занимается военная полиция. По первым данным, связи с саботажем или международной обстановкой нет, передает РИА «Новости».
Трагическое событие произошло в результате манипуляций со взрывчатым веществом, отметила министр.
Напомним, на полигоне в Либаве произошла детонация боеприпасов. Погиб один военный, ранены семь военнослужащих и один гражданский работник военного ведомства.