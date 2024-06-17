Командира зенитной бригады ВСУ заочно арестовали за сбитый российский самолет

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 23 февраля 2024 года, воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС. Дзяман, согласно версии следствия, знал, что самолет не предназначался для ведения боевых действий и не имеет вооружения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

При этом он отдал подчиненным незаконный приказ на уничтожение самолета, в результате атаки погибли 10 членов экипажа, самолет был сбит.

Дзяман является командиром 138-й зенитной ракетной бригады войсковой части А4608 ВСУ, ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта. Также он объявлен в федеральный розыск.