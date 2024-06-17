Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
Командира зенитной бригады ВСУ заочно арестовали за сбитый российский самолет
Украинского полковника Николая Дзямана заочно арестовали по решению Хамовнического суда Москвы по делу об уничтожении российского самолета в воздушном пространстве России, сообщил Следственный комитет.
Инцидент произошел 23 февраля 2024 года, воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС. Дзяман, согласно версии следствия, знал, что самолет не предназначался для ведения боевых действий и не имеет вооружения, указало ведомство в своем Telegram-канале.
При этом он отдал подчиненным незаконный приказ на уничтожение самолета, в результате атаки погибли 10 членов экипажа, самолет был сбит.
Дзяман является командиром 138-й зенитной ракетной бригады войсковой части А4608 ВСУ, ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта. Также он объявлен в федеральный розыск.