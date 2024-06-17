Москвичка рассказала о симптомах ботулизма после отравления салатом

Москвичка рассказала о симптомах ботулизма у ее сестры после отравления готовым салатом

Tекст: Кристина Цыцура

По словам женщины, врачи дважды отказывали ее родственнице в госпитализации и забрали ее в больницу, когда та уже не могла ходить. Родственники заразившейся женщины собираются писать жалобу на врачей.

Сначала девушка жаловалась на двоение в глазах, далее у нее усиливались симптомы, стала невнятной речь. Позже у пострадавшей, по словам родственницы, начался отек лица и нарушилось дыхание, только тогда ее забрали в реанимацию, передает «Газета.Ru».

Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. Пострадали 10 человек, которые ели консервы с тунцом или салат лобио в вакуумной упаковке.

Ранее в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице свыше 120 человек обращались за медицинской помощью с симптомами ботулизма.



