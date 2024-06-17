Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
Москвичка рассказала о симптомах ботулизма после отравления салатом
Москвичка рассказала о симптомах ботулизма у ее сестры после отравления готовым салатом
Жительница Москвы Анастасия рассказала, что у ее двоюродной сестры появились симптомы ботулизма после употребления салата лобио, заказанного через доставку «Перекрестка», сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По словам женщины, врачи дважды отказывали ее родственнице в госпитализации и забрали ее в больницу, когда та уже не могла ходить. Родственники заразившейся женщины собираются писать жалобу на врачей.
Сначала девушка жаловалась на двоение в глазах, далее у нее усиливались симптомы, стала невнятной речь. Позже у пострадавшей, по словам родственницы, начался отек лица и нарушилось дыхание, только тогда ее забрали в реанимацию, передает «Газета.Ru».
Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. Пострадали 10 человек, которые ели консервы с тунцом или салат лобио в вакуумной упаковке.
Ранее в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице свыше 120 человек обращались за медицинской помощью с симптомами ботулизма.